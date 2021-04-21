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ФБР поймала бунтовщика из Капитолия через Instagram его девушки

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ФБР заявляет, что использовало технологию распознавания лиц для обнаружения и ареста человека, подозреваемого в участии в беспорядках в Капитолии в начале этого года. Этот случай примечателен тем, что ФБР признало, что оно использовало распознавание лиц не только для подтверждения личности подозреваемого, но и для его обнаружения.

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Федеральные агенты выследили человека по имени Стивен Чейз Рэндольф, используя изображения с беспорядков из интернета. Они искали эти фотографии, используя «инструмент распознавания лиц с открытым исходным кодом». Это привело их к открытой странице в Instagram, принадлежащей девушке Рэндольфа. Там были «многочисленные фотографии» подозреваемого».

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На этих снимках Рэндольф одет в ту же одежду, что и в Капитолии. Среди предметов гардероба была серая вязаная шапка с вышитым белым логотипом спереди. Эта шапка стала ключом к отслеживанию действий Рэндольфа на нескольких видео и изображениях.

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В показаниях ФБР говорится, что Рэндольф был замечен в нападении на нескольких полицейских. Обнаружив аккаунт девушки Рэндольфа в Instagram, федеральные агенты нашли принадлежащие членам его семьи аккаунты в Facebook, в которых было указано полное имя Рэндольфа. Затем они связали его личность с записями водительских прав и наблюдали за ним дома и на работе. Шапку он так и не поменял.

Чтобы подтвердить участие Рэндольфа в беспорядках, два агента ФБР под прикрытием подошли к нему на работе 13 апреля. Они завязали разговор с Рэндольфом, в котором он признался в участии в беспорядках, сказав «Это было чертовски весело». Рэндольф также сказал, что видел, как женщина-полицейский упала с баррикад, и предположил, что она получила сотрясение мозга. Рэндольф был арестован в Кентукки через неделю после этого разговора.

Этот случай показывает, как ФБР использует распознавание лиц и изображения из интернета для поиска подозреваемых. Подобные инструменты становятся всё более распространёнными. Ранее в этом месяце сообщалось, что около 1803 государственных учреждений США, включая местную полицию и полицию штата, тестировали противоречивый сервис распознавания лиц Clearview AI до февраля 2020 года. С тех пор технология данная стала более известной.

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