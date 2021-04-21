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Прошёл почти месяц с тех пор, как пользователи Android пострадали от периодических сбоев приложений из-за проблемы с Android System WebView. Теперь Google опубликовала подробную информацию о том, как и почему данный важный системный процесс испортил работу операционной системы.

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В опубликованном на этой неделе представителями Google Workspace заявлении проблема связывается с «экспериментами и настройками Chrome и WebView». Это повлияло на способность приложений правильно отображать веб-контент, что привело к сбою Gmail и других приложений Google.

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«Исправление требовало обновлённых двоичных файлов для Chrome и WebView. Новые версии были представлены в Google Play для автоматического и ручного обновления». Обновление для WebView выпустили через день после начала сбоев. Вскоре Chrome тоже получил обновление.

Хотя проблема была быстро устранена, Google хочет убедиться, что это больше не повторится. Компания обещает принять меры для смягчения последствий будущих сбоев приложений, связанных с WebView. Среди этих мер будут улучшения политик развёртывания, «ускорение» обновлений WebView и Chrome в Play Store и реализация «безопасного режима» для WebView. Последнее гарантирует, что WebView в случае возникновения каких-либо проблем вернётся к предыдущему рабочему состоянию.

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Таким образом, если у вас по-прежнему наблюдаются проблемы в работе приложений, нужно обновить Chrome и Android System WebView.