Mozilla выпускает последнюю версию Firefox перед обновлением интерфейса Proton
Компания Mozilla выпустила версию браузера Firefox 88 с несколькими небольшими, но важными обновлениями. Заодно данная версия станет последний, которая будет выпущена до появления Firefox с новым интерфейсом Proton. Среди изменений Firefox 88 отключение поддержки FTP и изоляция данных window.name для предотвращения утечек межсайтовой конфиденциальности.
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Наиболее важным изменением в этом обновлении является отказ от протокола FTP. Разработчики сообщают, что его полное удаление планируется в следующей версии. Компания заявила, что протокол FTP представляет угрозу безопасности для пользователей, поскольку данные не зашифрованы и поэтому уязвимы для атак типа «человек посередине». Отключение этой функции защитит пользователей.
Ещё одно изменение в сфере информационной безопасности представляет собой изоляцию данных window.name для предотвращения межсайтовых утечек. Mozilla заявляет, что данные window.name не подпадают под действие политики единого происхождения. Злоумышленники могут воспользоваться конфиденциальной информацией, хранящейся подобном образом. Firefox присоединяется к Safari в изоляции данных window.name. Браузеры на основе Chromium планируют сделать то же самое в будущем.
Другие новшества включают в себя поддержку встроенного в файлы PDF JavaScript, плавное масштабирование с помощью сенсорной панели в Linux и улучшенную поддержку программ чтения с экрана. Браузер обновится самостоятельно или можно сделать это вручную в разделе Справка > О Firefox».
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