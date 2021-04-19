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Если верить инсайдеру Ice Universe, до конца года производители Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo и ZTE собираются выпустить смартфоны со скрытыми селфи-камерами. В Твиттере он утверждает, что Samsung планирует предложить такую камеру в своём очередном гибком смартфоне. Это может быть новый Galaxy Z Flip или следующий Galaxy Z Fold.

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Xiaomi также собирается внедрить камеру внутрь экрана своего Mi Mix 4, о чем прежде уже была информация. В частности, не так давно в сеть попали изображения Mi Mix 4.

Что касается Oppo, то этот китайский производитель якобы собирается применять такую камеру также в гибком смартфоне. ZTE может задействовать аналогичную камеру в Axon 30 Pro 5G. Не хочет отставать и Vivo, но про конкретную модель ничего не говорится.

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ZTE был первым производителем, выпустившим смартфон с камерой под дисплеем. Представленный в этом году Axon 20 обладает передней камерой 32 Мп, скрытой за полупрозрачным экраном AMOLED. Хотя технология выглядит впечатляющей, фотографиям не хватает резкости и они имеют заметный оттенок. Часть дисплея с камерой показывает изображение также не идеально. Камеру можно заметить, особенно при отображении более ярких цветов.

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Это не останавливает производителей от применения таких селфи-камер в своих аппаратах. Совместными усилиями они могут сделать технологию более качественной. Под экранами уже располагаются сканеры отпечатков пальцев. Камеры там же позволят минимизировать рамки вокруг экрана, не прерывая сам экран вырезами и отверстиями.