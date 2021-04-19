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Новые правила конфиденциальности WhatsApp вынудили пользователей перейти на другие приложения для обмена сообщениями. Теперь эти «другие» приложения расширяют свои возможности. Одним из них является Telegram, который за 3 дня в начале года получил 25 млн новых пользователей. Компания анонсировала веб-приложения WebZ и WebK, которые имеют практически идентичные функции с некоторыми отличиями в дизайне.

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Представители компании говорят, что верят во внутреннюю конкуренцию и поэтому запустили две разные версии своего веб-приложения. Эти два приложения рекламируются как одинаково хорошо работающие на мобильных устройствах и компьютерах. Они обладают современными функциями, такими как стикеры, тёмный режим интерфейса, анимация и многое другое.

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Программы называются Telegram WebZ и Telegram WebK. Они располагаются в разделе «Веб-приложения» на сайте компании. Для работы с ними на смартфоне должно быть установлено мобильное приложение Telegram. Веб-приложения запрашивают номер телефона. После его ввода пользователь получает сообщение в мобильном приложении Telegram с кодом. Также можно войти в систему, отсканировав QR-код, как в WhatsApp.

Версии Z и K имеют «основные функции, которые ещё не поддерживаются или реализованы не полностью». Однако пользователи уже могут оставлять отзывы. По словам разработчиков, приложения поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. Разве что в приложении Telegram WebZ нет значка колокольчика для активации уведомлений.