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Власти Техаса сообщают о гибели двух человек на автомобиле Tesla. Ни один из них не был водителем. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.

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Причина аварии, которая произошла около 21:00 по местному времени неподалёку от столицы штата Хьюстона, расследуется. Первые прибывшие на место аварии на протяжении 4 часов пытались потушить пожар и израсходовали для этого 113500 л воды. Такие усилия потребовались, чтобы погасить батарею Tesla. Власти пытались связаться с представителями Tesla, чтобы получить рекомендации по тушению пожара. Неясно, был ли получен ответ.

По предварительным данным, машина двигалась с высокой скоростью и не смогла повернуть, а затем съехала с дороги в дерево. Предположительно, один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, другой - на заднем сиденье. Место водителя было пустым. Пока неясно, был ли в автомобиле активирован автопилот.

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В воскресенье Tesla не ответила на запрос о комментарии. Компания распустила свою пресс-службу и обычно не отвечает на запросы СМИ.

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Национальное управление по безопасности дорожного движения в США расследует по меньшей мере 23 связанных с автопилотом аварии. Похоже, это первая авария со смертельным исходом, когда на месте водителя никого не было. Tesla предупреждала своих клиентов, что автопилот не является автономной системой вождения и требует постоянного внимания к дороге во время использования. Автомобили компании проверяют это внимание с помощью датчика, который измеряет крутящий момент на рулевом колесе. Это оставляет возможность для неправильного использования, о чём Национальный совет по безопасности на транспорте предупреждал Tesla в прошлом году.

Tesla ранее предоставляла рекомендации для служб быстрого реагирования, которые сталкиваются со связанными с батареями её электромобилей пожарами. Повторное возгорание аккумулятора может быть проблемой. В отличие от транспортных средств на газе, даже если пожар потушен, аккумулятор электромобиля сохраняет запасённую энергию. Руководство Tesla предполагает, что лучше дать огню погаснуть самому, чем продолжать попытки его потушить.

В прошлом генеральный директор Tesla Илон Маск отклонял призывы инженеров Tesla добавить более эффективный мониторинг безопасности, когда транспортное средство находится в режиме автопилота. Например, это могут быть камеры слежения за глазами или дополнительные датчики на рулевом колесе. По его мнению, такие технологии «неэффективны». В 2018 году он сказал, что Tesla будет регулярно публиковать данные о безопасности своего автопилота, но добавил, что «негативное» освещение в прессе может убедить клиентов не использовать её.

«Когда случается серьёзная авария, чаще всего она происходит с опытными водителями, которые слишком расслабились», сказал Маск в ходе телефонной беседы с инвесторами в мае 2018 года. «Водители думают, что понимают возможность автопилота лучше, чем есть на самом деле».