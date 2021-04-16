Samsung Galaxy Z Fold Tab может появиться в начале 2022 года и складываться втрое
Компания Samsung вышла на рынок гибких смартфонов два года назад с моделью Galaxy Fold. Потом в начале 2020 года появился компактный Galaxy Z Flip, а теперь Samsung может начать заниматься гибкими планшетами.
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Китайский сайт GizmoChina сообщает, что Samsung работает над усовершенствованным планшетом с возможностью складываться втрое, который будет выпущен в первом квартале 2022 года. Быть может, его анонсируют вместе с флагманским смартфоном Galaxy S22.
Называться планшет может Samsung Galaxy Z Fold Tab. В нём будет использоваться UTG (ультратонкое стекло), более качественное по сравнению с нынешними вариантами. Это даст возможность работать со стилусом.
За несколько месяцев до анонса этим летом Samsung может показать свой первый складной планшет на посвящённом Galaxy Z Fold 3 мероприятии. Якобы маркетинговая группа Samsung сейчас рассматривает эту возможность.
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На данном этапе мало что конкретно известно о Galaxy Z Fold Tab. Рисунки из патентной заявки за октябрь 2020 года являются главным источником информации о дизайне. Изображённое на них устройство может похвастаться тем же, что и Galaxy Z Fold 2. Только здесь большой дисплей можно сложить в двух местах, а не в одном. Видна и выдвижная клавиатура, хотя маловероятно её появление в окончательном варианте планшета.
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