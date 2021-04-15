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Компания Google представила финальный вариант браузера Chrome 90 для персональных компьютеров. Он содержит традиционный набор новинок и исправлений, наиболее важным из которых является переход на HTTPS в качестве протокола по умолчанию.

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Google много лет настаивала на переводе всего интернета на HTTPS, в том числе помечая все HTTP-сайты как «небезопасные» и разрешая загружать защищённые файлы только зашифрованным страницам. Похоже, её план работает: 97 из 100 лучших веб-сайтов теперь по умолчанию работают по протоколу HTTPS, в то время как 98% загруженных в Chrome OS страниц Chrome зашифрованы. На Windows таких страниц 90%.

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Любой URL-адрес, введённый в адресной строке Chrome 90 без протокола, как example.com, будет автоматически считаться соединением HTTPS. Раньше Chrome пытался подключиться к URL-адресу по протоколу http://. Google считает, что этот шаг улучшит конфиденциальность и скорость загрузки страниц.

Из этого правила будут исключения. Для IP-адресов, доменов с одной меткой и зарезервированных имен хостов, таких как test/ или localhost/, по умолчанию будет использоваться HTTP.

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«HTTPS защищает пользователей, шифруя передаваемый по сети трафик, так что вводимая пользователями на сайтах конфиденциальная информация не может быть перехвачена или изменена злоумышленниками».

Ещё Chrome 90 приносит встроенный кодировщик AV1. Оптимизированный для видеоконференций с помощью WebRTC, он обеспечивает лучшую эффективность сжатия и визуальное качество при одновременном снижении расхода трафика. Он также улучшит потоковую передачу в сетях с низкой пропускной способностью (30 Кбит/с и ниже) и предложит лучшую эффективность совместного использования экрана, чем VP9 и другие кодеки.

Функция поиска по вкладкам Google, появившаяся в Chrome 88, достигает всё большего количества пользователей без необходимости активировать флаг в настройках. Нажатие стрелки раскрывающегося списка на верхней панели показывает все открытые вкладки. Среди них можно найти необходимую. Также появилась возможность прятать список чтения без обращения к флагам.