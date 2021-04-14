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До выхода Android 12 осталось всего несколько месяцев. Благодаря бета-версиям желающие получили представление о том, как будет выглядеть новая версия самой популярной операционной системы. Недавно просочившиеся изображения с форума XDA раскрывают некоторые новшества в дизайне и не только.

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Одно из улучшений относится к прокрутке скриншотов. Такая возможность будет встроена в систему, позволяя делать снимки длинных страниц. Нажав на создание скриншотов, пользователи получат возможность выбрать область экрана.

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Также улучшена работа с разделённым экраном. Функциональность под названием App Pairs позволяет создать ярлыки для двух приложений. Можно менять расположение этих приложений на разделённом экране, дважды коснувшись области между ними. Также предлагается кнопка «Закрепить вверху», которая сжимает текущее приложение до четверти экрана. После выбора второго приложения оно автоматически разделяет экран.

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Добавлен новый способ запуска ассистента Google. Для этого нужно удерживать кнопку питания. Прежде можно было использовать для этого голосовую команду или проводить пальцем вверх от нижних углов экрана. На некоторых моделях имеется физическая кнопка для запуска.

Кнопки быстрых настроек изменены с точки зрения дизайна и функциональности. Новая функция из Android 11 под названием «Управление устройством» теперь доступна в быстрых настройках. Новая плитка в быстрых настройках отвечает за выключение устройства. Это актуально для тех, у кого кнопка питания на корпусе активирует голосовой ассистент.

Также есть улучшения для планшетов. На Android 12 будет представлена панель задач для упрощения многозадачности и облегчения доступа к часто используемым приложениям. Также новая версия Android сможет отображать сразу два домашних экрана.

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В новой версии Android переработаны регуляторы громкости. Новые элементы управления стали толще прежнего и более округлыми.

Изменена анимация при открытии приложений. В новых приложениях есть анимация заставок, которая автоматически генерируется системой. По-прежнему остаются проблемы с приложениями, у которых есть встроенная анимация заставок, но Google может это исправить. При открытии списка установленных приложений также показывается новая анимация, которая работает быстрее прежнего.

Есть изменения в эффектах Ripple и Overscroll в системных настройках. Здесь предлагается новая анимация, которая делает интерфейс более плавным. Изменилась и анимация подзарядки. Она появляется при подключении к розетке.

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Будут улучшения в конфиденциальности, уведомлениях и разрешениях на определение местоположения, а также управлении приложениями и сигналами будильника. Не забыты и новые смайлы.

Релиз финального варианта системы ожидается в третьем квартале, а его превью покажут в мае на конференции разработчиков Google.