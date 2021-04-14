Анонсирован смартфон Sony Xperia 10 III на Snapdragon 690 с тройной камерой
Помимо анонсированных утром в среду дорогостоящих смартфонов Xperia 5 III и Xperia 1 III компания Sony представила аппарат среднего уровня Xperia 10 III 5G. Начала его продаж намечено на лето.
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Xperia 10 III во многом похож на старшие модели. Он обладает экраном OLED 6 дюймов с соотношением сторон 21:9. Сбоку располагаются небольшие рамки, сверху и снизу они чуть более широкие.
Экран может похвастаться разрешением 2520 х 1080, но частота обновления у него стандартные 60 Гц. Это можно считать минусом, поскольку значение 90 Гц и даже выше встречаются в смартфонах всё чаще.
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Наверху располагается передняя камера 8 Мп. Сзади три камеры, основная из которых 12 Мп, камера телефото 8 Мп с 2-кратным зумом, сверхширокоугольная камера 8 Мп.
Используется процессор Snapdragon 690 5G, что позволяет выйти на уровень производительности аппарата OnePlus Nord. Поддерживается стандарт связи 5G.
Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а хранилище 128 Гб. Желающие смогут установить карту памяти вместимостью до 1 Тб. Имеется также разъём для наушников. Ёмкость батареи уменьшена до 3600 мАч, поддерживается подзарядка мощностью 18 Вт. Беспроводная подзарядка в данном случае отсутствует. Аппарат работает на Android 11.
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