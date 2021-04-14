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Sony Mobile продолжает выпускать всё новые смартфоны, не сдаваясь, как это сделала LG. В среду японский производитель официально представил преемников двух своих основных флагманских моделей Xperia 1 III и Xperia 5 III. Среди прочего тут предлагаются инновационные возможности камер.

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Аппараты Sony в плане внешнего вида отличаются от большинства Android-смартфонов. Новые Xperia 1 III и Xperia 5 III следуют прежней дизайнерской философии. У них длинные экраны с соотношением сторон 21:9, однородные рамки, скошенные металлические края и стеклянная задняя панель.

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Выступ камеры сохранил свою удлинённую форму и располагается в верхнем левом углу на задней панели. Емкостной сканер отпечатков пальцев находится внутри кнопки питания на правой стороне. На этот раз присутствует двухступенчатая кнопка затвора с приятным тактильным откликом, который порадует любителей фотографии. Разъём для наушников 3,5 мм тоже не забыли.

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Экран Xperia 5 II не должен разочаровать, как и точность цветопередачи Xperia 1 II. На этот раз Sony предлагает частоту обновления экрана 120 Гц для обоих устройств, а Xperia 1 III оснащён первым в мире 6,5-дюймовым дисплеем CinemaWide 4K HDR OLED с соотношением сторон 21:9.





Xperia 5 III получил экран CinemaWide 120 Гц HDR OLED размером 6,1 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением FHD+. CineAlta обещает безупречную точность цветопередачи, поскольку оба дисплея откалиброваны на заводе для соответствия используемым в Голливуде профессиональным цветным мониторам Sony.

Технология ремастеринга X1, позаимствованная из линейки телевизоров Sony Bravia, также присутствует, вместе с Bravia HDR. Поддерживается DolbyAtmos на больших фронтальных стереодинамиках для полного кинематографического эффекта.

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Sony включила в Xperia 1 III и Xperia 5 III камеру-перископ. В отличие от других подобных камер с фиксированным фокусом, эта оснащена телеобъективом с переменным фокусным расстоянием. Это означает, что в ней есть оптический элемент, который физически перемещается внутри системы камеры, переключаясь между двумя фокусными расстояниями - 70 мм и 105 мм.

Sony утверждает, что такой выбор приводит к получению изображений с лучшим качеством. Изготовленный на заказ двойной сенсор PD внутри инерционных камер также должен помочь в улучшении качества снимков.

Xperia 1 III и Xperia 5 III предлагают в общей сложности четыре фокусных расстояния при съёмке фото и видео - 16 мм, 24 мм, 70 мм и 105 мм.

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Автофокус позаимствовали у профессиональных камер Sony Alpha. В приложении Photography Pro есть базовый режим, который позволяет использовать все профессиональные алгоритмы без необходимости возиться с настройками вручную.

Оба смартфона работают на флагманском процессоре Snapdragon 888 5G. Xperia 1 III обладает объёмом оперативной памяти 12 Гб и хранилищем 256 Гб, у Xperia 5 III 8/128 Гб.

Оба аппарата идеально подходят для игр благодаря частоте сенсора 240 Гц и технологии уменьшения размытия изображений. Технология теплового подавления позволяет избежать перегрева устройства во время продолжительных игр без снижения тактовых частот. При этом можно подключить аппарат к розетке и не расходовать заряд батареи.

Ёмкость батарей в обоих случаях составляет 4500 мАч, чего должно хватить на целый день. Функции подзарядки должны сделать процесс удобнее и повысить продолжительность службы батарей. Они заряжаются от 0 до 50% всего за 30 минут с помощью адаптеров в комплекте поставки мощностью 30 Вт.

Xperia 1 III будет доступен в цветах Frosted Black и Frosted Purple и работает на Android 11. Xperia 5 III предложат в чёрном и зелёном цветах, также на Android 11. Цены пока названы не были. Продажи в США начнутся летом.