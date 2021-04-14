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Galaxy S21 появился в начале этого года и мало кто ждал от Samsung ещё одного мероприятия Unpacked как минимум до конца этого лета. Однако был сделан неожиданный ход и объявлено мероприятие Galaxy Unpacked 28 апреля.

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Samsung подогревает интерес утверждением, что будет представлено «самое мощное устройство Galaxy». Это означает, что мы увидим что-то помощнее смартфонов Galaxy S21. В свете чего может возникнуть вопрос, не повредит ли это продажам флагманских аппаратов Samsung. Разве что это будет не смартфон.

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Так что же это может быть? Согласно предыдущим утечка данных, в третьем квартале 2021 года Samsung выпустит ноутбук на Windows 10, который будет оснащён чипсетом Exynos с графическим процессором AMD. В новостях в начале 2021 года говорилось, что анонс ноутбука случится после появления Galaxy Note. Теперь аппарата Galaxy Note в этом году не ждут и ноутбук может появиться раньше намеченного.

Одновременная реклама двух разных продуктов может быть не только затратной, но и намного менее эффективной, чем концентрация внимания на каждом по отдельности. В любом случае, сторонним наблюдателям остаётся только радоваться появлению очередного качественного устройства. Мероприятие стартует в 17:00 по московскому времени 28 апреля.