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Пока многие ждут от японской компании Nintendo обновлённой модели портативной игровой консоли Switch с улучшенным экраном формата 4K, вместо этого был представлен новый цвет наиболее дешёвой модели Switch Lite. Теперь её можно приобрести в более тёмном синем цвете с оттенком фиолетового.

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Nintendo Switch Lite - более дешёвый вариант стандартной Switch с уменьшенным дисплеем, цельной сборкой (без съёмного Joy-Con), D-pad и более лёгкий, что позволяет носить его с собой. Switch Lite не может выводить видео на мониторы и телевизоры. Зато такой вариант отлично подойдёт для игр на ходу вроде Pokemon Go.

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Новый цвет появится 21 мая вместе с одной из недавно представленных игр Nintendo, Miitopia, хотя игра ещё не включена в систему. Miitopia - это обновлённая версия одноименной игры, появившейся на Nintendo 3DS в 2017 году, теперь с графикой HD. Это ролевая игра с аватарами Mii от Nintendo, с возможностью использовать Mii от других пользователей из списка друзей игрока, что делает их главными героями игры.

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Новый Switch Lite стоит столько же, сколько любой другой цветовой вариант, то есть $199,99. Всего теперь существует пять моделей, не считая специальных выпусков. В связи с нарастанием слухов о выпуске улучшенной модели Switch в конце этого года неизвестно, насколько будет востребованным вариант с новым цветом.