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Компания LG недавно объявила об уходе с рынка смартфонов. При этом она пообещала продолжает выпускать обновления для некоторых своих аппаратов, но не назвала конкретные модели.

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Ранее подразделение LG Germany подтвердило, что Android 11 получит смартфон LG Velvet. После был опубликован список обновляемых до Android 11 моделей. Затем южнокорейское подразделение LG опубликовала список обновляемых до Android 12 и 13 аппаратов.

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Что касается Android 11, на веб-сайте LG в Германии говорится, что обновление уже проходит тестирование на LG G8X, LG Velvet 4G, LG G8S, LG Wing, LG K52 и LG K42. Если верить этим данным, все аппараты должны начать получать обновления к последнему кварталу нынешнего года. Естественно, речь идёт только о тех моделях смартфонов, которые продаются в Германии. В других странах сроки обновления этих устройств могут отличаться, как и сам список устройств.

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Сайт LG Korea рассказал ещё больше. Согласно опубликованному списку, LG Wing, LG Velvet и LG Velvet 4G будут поддерживаться дольше всех, поскольку в будущем они получат не только Android 12, но и Android 13. В списке также упоминаются устройства, которые получат Android 12 в качестве последнего обновления: LG V50s, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 и LG Q82.

Эта новость должно порадовать тех, кто хочет воспользоваться последним шансом купить смартфон LG, но сомневается в будущей поддержке. С новостями об уходе LG с рынка многие её смартфоны подешевели.