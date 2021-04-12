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Компания Xiaomi выпустила последние для себя планшеты ещё в 2018 году. Ими стали модели Mi Pad 4. Там применяется процессор среднего уровня Snapdragon 660, так что это не были флагманы. Видимо, три года спустя китайский производитель представит новые планшеты.

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Группа Xiaomiui в Telegram сообщает, что у Xiaomi в разработке находятся как минимум три модели. Номера моделей K81, K81A и K82, кодовые названия Enuma, Elish и Nabu соответственно. Скорее всего это представители линейки Mi Pad 5.

Ожидается, что все три будут предлагать четыре задние камеры, что для планшетов непривычно много. Это будут основная камера, сверхширокая, макро и сенсор глубины. Ещё у планшетов будет беспроводная подзарядка, четыре динамика, NFC и экраны IPS LCD с частотой обновления 120 Гц. Разрешение этих экранов может составлять 2560 х 1800.

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K81 и K81A кажутся самыми впечатляющими из новых планшетов, поскольку они могут работать на процессоре Snapdragon 870. Это был бы серьёзный шаг вперёд в плане производительности. K81 обладает камерой 48 Мп против 12 Мп на K81A.

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Модель K82 скорее всего получит процессор Snapdragon 860, что тоже намного превосходит Mi Pad 4. Здесь будет основная камера 12 Мп.

Группа Xiaomiui имеет солидный, но не идеальный послужной список в плане точности утечек информации. На этот раз сведения подтверждаются полезными данными от Digital Chat Station из социальной сети Weibo. Говорилось, что будущий планшет Xiaomi будет использовать процессор линейки Snapdragon 800 и высокую частоту обновления экрана. Также утверждалось, что диагональ экрана составит 11 дюймов. Неизвестно, относится к какой-либо одной модели или ко всем сразу.