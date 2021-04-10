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Информация об экране ProMotion с частотой 120 Гц для iPhone 13 Pro существует уже не один месяц. Новые сведения предоставляет издание DigiTimes.

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Источники среди производителей комплектующих сообщают, что выпускать эти экраны будут компании Samsung и LG Display. Это будут панели OLED LTPO, так что Apple постарается предложить лучшие из возможных дисплеев.

Сообщается, что эти две компании переводят часть своих производственных мощностей для удовлетворения спроса Apple на панели ProMotion LTPO с частотой 120 Гц. Переход может быть завершён к концу текущего квартала.

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Однако объём выпуска OLED-дисплеев у LG и Samsung будет ниже из-за дополнительных этапов, необходимых в процессе производства дисплеев LTPO. По этой причине вскоре к списку Apple может присоединиться третий поставщик OLED-дисплеев.

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Китайская BOE давно пытается начать работать с Apple. Теперь сообщается, что поставщику был дан зелёный свет на поставку OLED-панелей. Ожидается, что они будут использоваться на стандартных моделях iPhone 13, а не на моделях Pro.

Кроме повышения плавности взаимодействия с пользователем, обеспечиваемого частотой 120 Гц, внедрение дисплеев ProMotion на iPhone Pro 2021 года может снизить энергопотребление. В отчёте говорится, что новые панели LTPO будут потреблять на 15-20% меньше, чем нынешние дисплеи iPhone 12 Pro. Вероятно, это связано с самой технологией, которая автоматически регулирует частоту обновления в зависимости от отображаемого контента, а не с действиями Apple.

В сочетании с более эффективным процессором A15 Bionic и потенциально более крупными батареями есть надежда на повышение автономности аппаратов. Другие изменения включают в себя уменьшение выреза под переднюю камеру, улучшение задних камер и новшества iOS 15.