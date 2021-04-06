Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

WhatsApp не позволяет пользователям запускать одну учётную запись на нескольких устройствах, но в будущем это может измениться. Сервис ежемесячно тестирует новые функции, но не все из них добираются до приложения. Неизвестно, произойдёт ли это со следующей возможностью или нет.

реклама

Недавно появилась информация о том, что WhatsApp тестирует новую функцию. Она позволит пользователям переносить историю чатов между устройствами iOS и Android. Это часть более крупных новшеств, которые заметно поменяют методы работы с WhatsApp. Пользователи получат возможность использовать одну и ту же учётную запись на нескольких устройствах одновременно.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Хотя имеются сторонние приложения, которые позволяют перемещать историю чатов WhatsApp между платформами Android и iOS, они противоречат пользовательскому соглашению и применяются людьми на свой страх и риск. Если всё пойдёт по плану, в мессенджера появится собственная функциональность для переноса чатов.

реклама

Согласно источнику сведений, будущее обновление приложения WhatsApp для Android и iOS позволит пользователям переносить историю чатов между разными платформами. Единственное требование - установить последнюю версию WhatsApp, чтобы избежать проблем с совместимостью.

К сожалению, про сроки внедрения новой возможности пока ничего не говорится. Не исключено, что она будет представлена уже очень скоро.