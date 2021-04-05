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Доля браузера Edge растёт, Firefox теряет пользователей

Очередная статистика компьютерных браузеров
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По сравнению со своими конкурентами браузер Microsoft Edge ещё молодой. Неудивительно, что завоевать массовую популярность ему пока не удалось. Тем не менее, движение в этом направлении происходит. Перейдя на Chromium, Edge по некоторым данным сейчас занимает второе место по популярности после Chrome, потеснив Firefox. Microsoft надеется и дальше привлекать новых пользователей.

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Статистические данные NetMarketShare за 2020 год показывают, что доля рынка настольных компьютеров Edge в 7,59% позволила в марте прошлого года обойти Firefox. Теперь другая аналитическая компания StatCounter сообщает, что Edge в последние месяцы находится на подъёме, а Firefox теряет пользователей.

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Хотя данные напрямую не говорят, что пользователи Firefox переходят непосредственно на Edge, доля рынка браузера Microsoft в этом году выросла с 7,81% до 8,03%, а доля Firefox упала с 8,1% до 7,95%. По данным StatCounter, это рекордный максимум для Edge.

По этой статистике выходит, что прирост пользователей Edge не обеспечил ему вторую позицию. Это место занимает Safari с долей рынка 10,11%. Позиции браузера Apple снижаются с декабря, так что скоро Edge может обогнать его.

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Как и в случае с Windows 7, некоторым сложно отказаться от Internet Explorer, поддержка которого прекращена. Его доля составляет 1,7% и уменьшается она очень медленно.

Эти данные относятся только к рынку персональных компьютеров. Если добавить сюда ещё планшеты и смартфоны, многочисленные iPhone и iPad делают второе место Safari более безопасным с долей 19,03%, в то время как Firefox опережает Edge, хотя и всего на 0,23%.

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