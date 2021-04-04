Персональные данные 533 млн пользователей Facebook уплыли в интернет
Появилась информация о том, что ещё в январе хакеры начали делиться с заинтересованными огромным количеством персональных сведений участников соцсети Facebook. Теперь эти данные начинают появляться в общедоступном интернете. Исследователь информационной безопасности Алон Гал установил, что на хакерском форуме опубликована вся украденная база. В ней содержатся сведения примерно 533 млн человек. Сюда входят телефоны, даты рождения, адреса электронной почты и реальные адреса, помимо прочего.
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Около 32 млн пользователей относятся к США, 11 млн из Великобритании и ещё 6 млн из Индии.
Данные впервые обнаружились в январе, когда в Telegram появилась возможность вести платный поиск в этой базе. Предположительно, злоумышленники воспользовались уязвимостью, которую Facebook закрыла в августе 2019 года. Соответственно, информация после этой даты в базе отсутствует. Однако вряд ли у кого-то из пострадавших пользователей за прошедшие полтора года изменилась дата рождения, адреса и номера телефонов у большинства также остались прежними.
Как отмечает Гал, Facebook мало что может поделать, когда данные уже попали в сеть. Социальной сети остаётся только уведомлять затронутых пользователей. Они должны иметь в виду, что могут стать целью спам-звонков и мошенничества.
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