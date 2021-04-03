Онлайн-конференция Microsoft Build начнётся 25 мая
Наступила весна, а это значит, что в календаре распускаются всё новые связанные с технологиями мероприятия. На этой неделе Microsoft сообщила, что её онлайн-конференция разработчиков Build пройдёт с 25 по 27 мая. Сроки начала регистрации пока неизвестны. Если судить по прошлому году, это будет в конце апреля.
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«Microsoft Build - это место, где разработчики, стартапы и студенты учатся, общаются и кодируют вместе, обмениваясь знаниями и расширяя свои навыки, одновременно исследуя инновации завтрашнего дня», говорится на странице мероприятия.
К сожалению, Microsoft пока не опубликовала расписание и темы мероприятия этого года. В прошлом году Microsoft среди прочего рассказала об улучшенных инструментах совместной работы в Office, ориентированном на искусственный интеллект суперкомпьютере на облачной платформе Azure и новых облачных инструментах, разработанных специально для практикующих врачей.
Обычно весной и осенью проходит много крупных технологических мероприятий. На них разработчики приложений и программного обеспечения впервые узнают о предстоящих обновлениях платформ и стратегий, посещают семинары и обзоры кода, общаются с коллегами. В прошлом году пандемия коронавируса не позволила проводить такие мероприятия.
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Компании вроде Microsoft и Apple стали проводить конференции онлайн. Пока неизвестно, собирается ли Google в этом году проводить свою конференцию разработчиков. В прошлом году она была отменена. Зато в нынешнем октябре она собирается провести ежегодное мероприятие Google Cloud Next.
С распространением вакцинации может оказаться, что Build 2021 будет проводиться виртуально в последний раз.
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