Правительство Мьянмы отключило интернет на неопределённый срок в ответ на протесты
Издание Washington Post сообщает, что действующее военное руководство Мьянмы на неопределённый срок отключило широкополосный доступ в интернет в ответ на продолжающиеся протесты. Этот шаг был предпринят через два месяца после того, как военная хунта организовала переворот с целью свержения демократически избранного лидера страны Аунг Сан Су Чжи.
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Речь идёт о беспроводном широкополосном доступе. Отдельный указ запрещает мобильный интернет в ночное время. Распоряжения были отданы госкомпаниям, официальной причины не сообщается.
Правозащитная группа NetBlocks, отслеживающая сбои в работе и отключение интернета с целью подавления инакомыслия, подтвердила информацию о закрытие доступа в интернет в Мьянме.
В настоящее время в Мьянме происходят протесты против военного правительства, которое реагирует на них всё более тоталитарными мерами снежки и цензуры, а также открытым насилием. В результате с февраля было убито более 500 человек и тысячи арестованы, сообщает The Washington Post.
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Отключение интернета достигло нового уровня: нескольким телекоммуникационным компаниям приказано отключить различные интернет-сервисы, такие как мобильная передача данных, роуминг и общедоступный Wi-Fi. Эти усилия могут быть направлены на то, чтобы помешать организации протестующих и помешать гражданам Мьянмы, журналистам и правозащитникам делиться информацией с остальным миром.
The New York Times сообщает, что военные Мьянмы используют беспилотные летательные аппараты, устройства для взлома смартфонов (включая инструменты для взлома iPhone европейского производства) и программное обеспечение для взлома персональных компьютеров в рамках широко распространённого цифрового наступления на оппозицию.
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