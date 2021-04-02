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Пандемия длится уже больше года, но обнаружить COVID-19 по-прежнему может быть непросто. В качестве подозрительных симптомов можно назвать боль в горле, жар, кашель, потерю обоняния или вкуса. Эти симптомы есть не у всех больных. В таком случае могут помочь решения компаний вроде Vocalis. Её приложение тестирует пациентов, анализируя их голос.

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Компания Vocalis разработала алгоритм ИИ, который определяет характеристики голоса пациентов с различными заболеваниями без необходимости посещения поликлиники. Это крайне актуально во время пандемии COVID-19. Бесконтактные термометры не могут обнаружить коронавирус у бессимптомных пациентов.

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Компания собирает множество связанных с голосом человека данных. Vocalis разработала технологию, которая определяет характеристики потенциального заболевания на основе анализа голоса. Алгоритм Vocalis извлекает 512 функций из образца голоса и создаёт спектрограмму. Это изображение можно использовать для диагностики возможных заболеваний.

Сначала Vocalis сначала проводит клинические испытания, чтобы определить, какие параметры необходимо выбрать из аудиосигналов, чтобы идентифицировать заболевание. Чтобы обнаружить COVID-19, ИИ должен определить характеристики таких симптомов, как лихорадка, головная боль и одышка.

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Vocalis просит пациентов считать от 50 до 70 для работы алгоритма. При этом пациенты сохраняют конфиденциальность. По словам соучредителя Vocalis доктора Шейди Хасана, этот способ помогает поддерживать согласованность образцов по сравнению с набором данных на основе обычных разговорных фраз. Набор данных для предварительной подготовки Vocalis включает в себя голоса более 275 тысяч людей на разных языках.

Vocalis участвовала в совместном исследовании с Муниципальной корпорацией Большого Мумбаи в Индии. В этом исследовании с 2000 пациентов исследователи обнаружили, что при обнаружении COVID-19 алгоритм точен на 81,2%. У многих участников болезнь была бессимптомной.

В настоящее время инструменты Vocalis применяются в США, Чили, Индонезии, Южной Африке, Румынии и Люксембурге в государственном и частных учреждениях.