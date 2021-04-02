Asus снова повышает цены на свои видеокарты
Ввиду огромного спроса на видеокарты и бесконечного дефицита чипов по всему миру магазины продают видеокарты на графических процессорах Nvidia/AMD по ценам намного выше рекомендованных розничных. Asus уже увеличивала цены на свои видеокарты и материнские платы. Кажется, она собирается сделать это снова.
реклама
В январе Asus обвинила в необходимости поднимать цены рост стоимости компонентов, операций и логистики, а также «наличие импортных тарифов». Фирма говорила, что сделала всё возможное, чтобы «свести рост цен к минимуму » путём переговоров со своими партнёрами по поставкам и логистике, но карты всё равно стали дороже. В марте компания MSI тоже подняла цены на свои продукты.
По информации с сайта Tom's Hardware, Asus рассматривает возможность повторного повышения цен на свои карты. Растущая стоимость комплектующих перекладывается на потребителя, а беспрецедентный спрос ещё больше подливает масла в топку цен. Материнские платы Asus также могут подорожать повторно.
Asus недавно представила мини-версию RTX 3060, идеально подходящую для компьютеров с небольшими системными блоками. Можно не сомневаться, что она будет стоить намного дороже, чем рекомендованная производителем розничная цена. Также можно не сомневаться, что другие производители видеокарт последуют по стопам Asus и поднимут цены на свои комплектующие.
реклама
Нельзя сказать, что никаких мер по борьбе с мировым дефицитом микросхем в долгосрочной перспективе не предпринимается. TSMC тратит $100 млрд на новые фабрики и научно-исследовательскую работу, GlobalFoundries удваивает траты на расширение производства до $1,5 млрд, какие-то действия предпринимает правительство США. Тем временем, на Тайване остаётся проблема с засухой.
Ещё одной проблемой является повышенный спрос. Когда карты всё же добираются до прилавков магазинов, геймеры вынуждены конкурировать со спекулянтами и майнерами. У Nvidia есть линейка видеокарт специально для майнинга, но это мало помогает любителям игр. Есть информация, что компания собирается выпустить самую быструю в мире карту для майнинга с производительностью 210 MH/s. Для этого будет применяться графический процессор Ampere A100, предназначенного для ИИ, HPC и облачных вычислений.
Теги
Лента материалов
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила