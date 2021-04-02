Производительность дискретной графики Intel Iris Xe для компьютеров оказалась на ожидаемом уровне
Видеокарта ASUS DG1-4G была протестирована в бенчмарке Basemark пользователем Twitter APISAK. Тестирование проводилось ещё 11 марта с использованием последней версии драйвера Iris Xe 27.20.100.9316. ASUS DG1-4G является одной из двух моделей, которые будут оснащены дискретной графикой Intel Iris Xe на архитектуре Xe LP на техпроцессе 10 нм SuperFin. Карта тестировалась с использованием API Vulkan в паре с процессором Intel Core i3-10100F, который входит в состав линейки Intel Comet Lake-S. Всё это устанавливалось на материнскую плату ASUS PRIME H410M-A. Это одна из немногих плат с поддержкой Intel Iris Xe.
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В тесте Basemark GPU Vulkan выставили средние настройки качества. ASUS DG1-4G набрала 17289 баллов, что находится на уровне Radeon RX 550. Последняя является видеокартой AMD начального уровня на архитектуре Polaris. Её результат составляет 17619 баллов.
Тест Basemark GPU основан на собственном графическом движке компании Rocksolid, а настройка Medium оценивает производительность при следующих параметрах:
- Разрешение 1920 x 1080
- Разрешение текстур 2048 x 2048
- До 0,7 млн треугольников в кадре
- До 2000 вызовов отрисовки на кадр
При этой настройке выделяется 1 Гб видеопамяти. Этого более чем достаточно для Iris Xe с 4 Гб LPDDR4 4266 МГц.
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ASUS DG1-4G представляет собой тихую видеокарту с пассивным охлаждением, длина которой составляет 173 мм, а ширина 110 мм. Здесь есть три разъёма для подключения мониторов, а именно DisplayPort, HDMI и DVI-D. Iris Xe предлагает ускорение декодирования AV1, чего в настоящее время не хватает другим картам начального уровня для настольных ПК. Это может пригодиться современным домашним кинотеатром или мультимедийным компьютерам. Также поддерживаются инструкции DP4a для ускорения логических выводов и карта может подойти для помощи центральному процессору в качестве дешёвого ускорителя для рабочих нагрузок ИИ и машинного обучения. К сожалению, Intel заявляет, что DG1 будет продаваться только OEM-производителям и системным интеграторам.
Более крупная модель игрового графического ускорителя Iris Xe HPG недавно также упоминалась в интернете. Сообщается, что Xe HPG будет содержать до 512 исполнительных блоков (EU), что почти в шесть с половиной раз больше, чем у DG1 (80 блоков), а объём памяти составит 16 Гб.
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