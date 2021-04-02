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Видеокарта ASUS DG1-4G была протестирована в бенчмарке Basemark пользователем Twitter APISAK. Тестирование проводилось ещё 11 марта с использованием последней версии драйвера Iris Xe 27.20.100.9316. ASUS DG1-4G является одной из двух моделей, которые будут оснащены дискретной графикой Intel Iris Xe на архитектуре Xe LP на техпроцессе 10 нм SuperFin. Карта тестировалась с использованием API Vulkan в паре с процессором Intel Core i3-10100F, который входит в состав линейки Intel Comet Lake-S. Всё это устанавливалось на материнскую плату ASUS PRIME H410M-A. Это одна из немногих плат с поддержкой Intel Iris Xe.

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В тесте Basemark GPU Vulkan выставили средние настройки качества. ASUS DG1-4G набрала 17289 баллов, что находится на уровне Radeon RX 550. Последняя является видеокартой AMD начального уровня на архитектуре Polaris. Её результат составляет 17619 баллов.

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Тест Basemark GPU основан на собственном графическом движке компании Rocksolid, а настройка Medium оценивает производительность при следующих параметрах:

Разрешение 1920 x 1080

Разрешение текстур 2048 x 2048

До 0,7 млн треугольников в кадре

До 2000 вызовов отрисовки на кадр

При этой настройке выделяется 1 Гб видеопамяти. Этого более чем достаточно для Iris Xe с 4 Гб LPDDR4 4266 МГц.

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ASUS DG1-4G представляет собой тихую видеокарту с пассивным охлаждением, длина которой составляет 173 мм, а ширина 110 мм. Здесь есть три разъёма для подключения мониторов, а именно DisplayPort, HDMI и DVI-D. Iris Xe предлагает ускорение декодирования AV1, чего в настоящее время не хватает другим картам начального уровня для настольных ПК. Это может пригодиться современным домашним кинотеатром или мультимедийным компьютерам. Также поддерживаются инструкции DP4a для ускорения логических выводов и карта может подойти для помощи центральному процессору в качестве дешёвого ускорителя для рабочих нагрузок ИИ и машинного обучения. К сожалению, Intel заявляет, что DG1 будет продаваться только OEM-производителям и системным интеграторам.

Более крупная модель игрового графического ускорителя Iris Xe HPG недавно также упоминалась в интернете. Сообщается, что Xe HPG будет содержать до 512 исполнительных блоков (EU), что почти в шесть с половиной раз больше, чем у DG1 (80 блоков), а объём памяти составит 16 Гб.