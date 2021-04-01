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Хотя многие люди проводят значительную часть времени в глобальной сети, это не мешает им сохранять большой объём информации на своих смартфонах, планшетах, ноутбуках и компьютерах. Это могут быть фотографии, видео, документы различных форматов и прочие файлы.

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Чтобы удовлетворить запросы пользователей, производители устройств должны постоянно увеличивать объём локального хранилища. В отчёте фирмы Counterpoint Research указывается, что объём хранилища выпущенных в 2020 году смартфонов вырос. В среднем аппараты iPhone обладают большим объёмом хранилища по сравнению с устройствами на Android.

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«Средняя вместимость флэш-памяти NAND на смартфонах в 2020 году впервые превысила отметку в 100 Гб. На iPhone и Android значения отличаются. На iPhone средняя вместимость NAND в последнем квартале прошлого года достигла 140,9 Гб, на Android она составляла 95,7 Гб. При этом разница постепенно сокращается», говорится в опубликованном компанией отчёте.

Причина в том, что объём хранилища на аппаратах iPhone увеличивается медленнее, чем это происходит на Android. Если существующие темпы сохранятся, недалёк тот день, когда на Android-смартфонах средний объём хранилища будет больше, чем на iPhone.

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«Данные показывают, что Apple не увеличивает вместимость хранилища и остаётся на максимальном уровне 512 Гб NAND. Такое значение она впервые представила в 2018 году. Вместимость хранилища Samsung Galaxy S10 Plus в 2019 году достигла 1 Тб. В результате Android подбирается к iPhone всё ближе.

На данный момент неизвестно, планирует ли Apple выпустить в этом году версии iPhone с хранилищем 1 Тб. Самым подходящим кандидатом считается модель iPhone 13 Pro Max.