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Google хочет, чтобы пользователи системы Android быстрее устанавливали приложения на свои устройства. Сайт 9to5Google обнаружил нечто новое в магазине Google Play под названием «Оптимизация установки приложений». Для этого будет использоваться статистический анализ. «Когда вы включаете оптимизацию установки приложения, Google может определить, какие части приложения вы используете при первом запуске после установки. Когда это сделает достаточно людей, Google может оптимизировать приложение для установки, открытия и запуска». Хотя для этого используется сбор данных, личные сведения вроде имени и адрес электронной почты не передаются.

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Кроме того, не будут собираться данные за пределами приложения, вроде информации о других установленных приложениях и содержимом устройства. Не собирается информация о загруженном в приложение контенте, таком как изображения в социальных сетях. Google объединяет ваши данные с данными других пользователей, чтобы «определить тенденции и какие части приложения наиболее важны для пользователей». Эта информация должна сократить продолжительность установки приложений из Google Play, длительность запуска, уменьшить нагрузку на процессор, батарею и хранилище.

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Допустим, после установки Instagram вы первые десять минут тратите на создание профиля и поиск друзей. Если Google обнаружит, что большинство людей поступают так же, Google позаботится о том, чтобы из магазина в первую очередь устанавливались части приложения, связаны с созданием профиля и поиском друзей. Просмотр историй и файлы, необходимые для публикации, не будут устанавливаться, пока вы не попытаетесь их использовать. Вместо того, чтобы сразу загружать всё приложение в память, система может загружать чаще всего используемые части. Это уменьшит расход оперативной памяти и нагрузку на процессор.

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Если пользователям подобная оптимизация не понравится, они могут отказаться от этой функции и их данные перестанут попадать в общую статистику. При этом они по-прежнему будут пользоваться уменьшенным временем установки приложений благодаря данным других пользователей. Версия Google Play 25.5.13 содержит ссылку на эту функцию, так что её появления остаётся ждать недолго.