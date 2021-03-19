Состоялся релиз Android 12 Developer Preview 2
Система Android 12 Developer Preview 2 в настоящее время доступна для зарегистрированных разработчиков Android. Благодаря этому можно узнать, что следующий финальный вариант системы принесёт немало интересного. Пару лет назад Google представила тёмный вариант интерфейса. Вместо традиционного белого фона с чёрным текстом там применяется белый текст на чёрном фоне. Учитывая, что материальный дизайн для Android требует использования белого заднего плана, Google дала многим своим приложениям в Android возможность включить тёмную тему.
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Кроме снижения нагрузки на глаза при просмотре в темноте тёмный вариант интерфейса может сэкономить заряд батареи на аппаратах с дисплеем AMOLED. В отличие от жидкокристаллических панелей, чёрный цвет на AMOLED создаётся путём отключения пикселей. При отключении пиксели не расходуют заряд батареи, за счёт чего при включении тёмного интерфейса расход энергии падает и увеличивается продолжительность работы без розетки.
Скриншоты показывают, что Google вносит изменения в тёмную тему в Android 12. Вместо истинного чёрного в тёмной теме будет использоваться более светлый оттенок. В прошлом Google заявляла, что использование серой темы позволяет немного экономить расход энергии по сравнению с белым фоном.
Android 12 Developer Preview 2 позволяет узнать о будущем смартфоне Pixel со встроенным сканером отпечатков пальцев. В приложении SystemUIGoogle было замечено несколько новых классов. Один из них называется «UdfpsControllerGoogle», а «Udfps» обозначает скрытый сканер отпечатков пальцев. Классы Udfps предназначены для пути com.google.android.systemui, а не для com.android.systemui. Это небольшое изменение указывает на то, что встроенный сканер отпечатков пальцев предназначен для Pixel, а не для версии Android с открытым исходным кодом.
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Зарегистрированные разработчики Android, установившие ранее первую предварительную версию Android 12 для разработчиков, могут обновиться в разделе Настройки > Система > Дополнительно > Обновление системы.
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