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Приверженность бренду Apple достигла новых высот, а популярность Android уменьшается

Некоторые пользователи покидают Android из-за проблем с конфиденциальностью
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Поклонники Apple давно известны своей лояльностью к бренду. Новый опрос показывает, что сейчас эта преданность достигла рекордного уровня в 92%. В противоположном направлении двигаются Android-устройства. Некоторые их обладатели готовятся сменить производителя или перейти на устройства Apple.

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В опросе Sellcell приняли участие более 5000 обладателей смартфонов в США в возрасте старше 18 лет. Из 2000 обладателей iPhone 92% заявили, что и в следующий раз купят устройство Apple. В 2019 году таких было 90,5%. Основными причинами сохранить преданность iPhone были:

  • Нравится iPhone или никогда не было проблем с ним: 65%
  • Использование экосистемы Apple: 21%
  • Переход с iOS на Android слишком хлопотный: 10%
  • Предпочитают использовать то, с чем знакомы: 8%
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У Samsung рейтинг лояльности упал на 11,7% с 85,7% в 2019 году до 74% в 2021 году. Более половины из желающих перейти с устройства этого производителя собрались на платформу Apple. 31,5% в качестве причины называют соображения конфиденциальности, а 25% видят у Apple лучшее соотношение цены и качества.

Основные причины оставаться на устройствах Samsung:

  • Нравятся устройство Samsung или никогда не было проблем с ними: 64%
  • Использование экосистемы: 5%
  • Переход с Android на iOS слишком хлопотный: 18%
  • Предпочитают использовать то, с чем знакомы: 13%

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У других производителей аппаратов на Android также есть затруднения с тем, чтобы удержать пользователей. Всего 65% обладателей смартфонов Pixel собираются и в следующий раз купить аппарат Google. Для LG этот результат составляет всего 34% владельцев, для Motorola всего 29%.

Отвечая на вопрос о флагманских смартфонах ведущих производителей, 46,6% респондентов ответили, что считают новую линейку iPhone 12 лучшей, а 30,4% предпочитают серию Samsung Galaxy S21. Их также попросили выбрать отдельные модели, выпущенные в августе 2020 года или позже. Список возглавил iPhone 12, за ним следуют iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21.

1. Apple iPhone 12 — 17%

2. Apple iPhone 12 Pro Max — 12,7%

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3. Samsung Galaxy S21 — 11,4%

4. Apple iPhone 12 Pro — 10,6%

5. Samsung Galaxy S21 Ultra — 10%

6. Samsung Galaxy S21+ — 9%

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7. Google Pixel 5 — 8,1%

8. Apple iPhone 12 Mini — 6,3%

9. Другие — 5%

10. Samsung Galaxy Z Fold2 5G — 3,1%

11. Samsung Galaxy Z Flip 5G — 2,5%

12. LG Wing 5G — 2,3%

13. Motorola Razr 5G — 1,2%

14. Motorola Edge S — 0,8%

Из-за пандемии коронавируса в первых трёх кварталах прошлого года рынок смартфонов испытывал трудности. Успешные продажи аппаратов iPhone в последнем квартале года привели к росту рынка в целом и к оптимистичном взгляду на нынешний год. За год мировые поставки смартфонов снизились на 5,9%. Спрос растёт, но может быть затруднительно удовлетворить его по причине мирового дефицита полупроводниковых продуктов.

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