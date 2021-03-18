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Ранее не раз появлялась неофициальная информация, что компания OnePlus работает над смарт-часами. Затем генеральный директор китайского производителя Пит Лау в прошлом декабре официально подтвердил это. Часы будут выпущены в этом году и теперь стало известно, когда именно это произойдёт.

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Благодаря очередной утечке информации удалось узнать о функциональных возможностях и характеристиках часов OnePlus Watch. У них будет круглый экран и корпус размером 46 мм, а также сертификат защиты от воды и пыли IP68. В смартфонах OnePlus этот сертификат до сих пор не применялся, но поскольку часы смогут среди прочего отслеживать плавание, без такой защиты не обойтись.

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От других часов модель OnePlus Watch может отличаться наличием технологии быстрой подзарядки Warp Charge. Предполагается, что всего за 20 минут подзарядки можно обеспечить работу часов на протяжении недели. В странах с продажами OnePlus TV часы можно будет применять как пульт дистанционного управления для телевизора.

Пока неизвестно, какой процессор и операционная система будут применяться. Есть вероятность, что не будет системы Google Wear OS. Зато здесь может поддерживаться отслеживание сна, мониторинг частоты пульса и стресса, измерение SpO2, автоматическое определение физической активности и режим плавания.

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Также на часах можно будет смотреть уведомления с мобильного устройства, отвечать на телефонные звонки и управлять воспроизведением аудио. Объём хранилища составляет 4 Гб, поэтому скорее всего аудио можно будет хранить локально.

Часы могут выйти в чёрном и серебристом цветовых вариантах. 23 марта OnePlus проводит мероприятие, на котором официально представит серию смартфонов OnePlus 9. Здесь же могут быть анонсированы и OnePlus Watch. Ранее в этом году компания запустила браслет OnePlus Band в Индии.