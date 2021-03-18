Появилась информация о часах OnePlus Watch с подзарядкой Warp Charge и защитой IP68
Ранее не раз появлялась неофициальная информация, что компания OnePlus работает над смарт-часами. Затем генеральный директор китайского производителя Пит Лау в прошлом декабре официально подтвердил это. Часы будут выпущены в этом году и теперь стало известно, когда именно это произойдёт.
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Благодаря очередной утечке информации удалось узнать о функциональных возможностях и характеристиках часов OnePlus Watch. У них будет круглый экран и корпус размером 46 мм, а также сертификат защиты от воды и пыли IP68. В смартфонах OnePlus этот сертификат до сих пор не применялся, но поскольку часы смогут среди прочего отслеживать плавание, без такой защиты не обойтись.
От других часов модель OnePlus Watch может отличаться наличием технологии быстрой подзарядки Warp Charge. Предполагается, что всего за 20 минут подзарядки можно обеспечить работу часов на протяжении недели. В странах с продажами OnePlus TV часы можно будет применять как пульт дистанционного управления для телевизора.
Пока неизвестно, какой процессор и операционная система будут применяться. Есть вероятность, что не будет системы Google Wear OS. Зато здесь может поддерживаться отслеживание сна, мониторинг частоты пульса и стресса, измерение SpO2, автоматическое определение физической активности и режим плавания.
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Также на часах можно будет смотреть уведомления с мобильного устройства, отвечать на телефонные звонки и управлять воспроизведением аудио. Объём хранилища составляет 4 Гб, поэтому скорее всего аудио можно будет хранить локально.
Часы могут выйти в чёрном и серебристом цветовых вариантах. 23 марта OnePlus проводит мероприятие, на котором официально представит серию смартфонов OnePlus 9. Здесь же могут быть анонсированы и OnePlus Watch. Ранее в этом году компания запустила браслет OnePlus Band в Индии.
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