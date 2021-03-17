TrendForce: 39% смартфонов обладают экранами AMOLED
Новые данные от аналитической компании TrendForce показывают, что количество смартфонов с экранами AMOLED в этом году достигнет 39% благодаря их распространению в среднем ценовом сегменте. Экраны LCD a-Si по-прежнему востребованы между нижним и средним ценовыми категориями, но LCD LTPS постепенно теряют долю рынка.
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В 2019 году распространение дисплеев LCD LTPS составляло 40%, AMOLED - 31%, а LCD-дисплеев a-Si - 29%. В следующем году AMOLED и a-Si LCD выросли до 33% и 30% соответственно, а LCD LTPS снизились до 37%. По оценкам аналитиков, в 2021 году LCD LTPS упадут да 33%, AMOLED совершит огромный скачок до 39%, а LCD a-Si снизится до уровня 28%.
TrendForce отмечает, что поставщики панелей снижают цены на твёрдые панели AMOLED со второй половины 2020 года. В результате спрос на них постоянно растёт. Дальше ожидается, что модели AMOLED постепенно отберут долю рынка у LCD LTPS в среднем и премиальном сегментах. Это приведёт к их распространению на более дешёвых моделях смартфонов. Гибкие AMOLED-панели будут применяться в самых дорогостоящих аппаратах, поскольку их производство обходится дороже обычного.
Что касается продаж смартфонов, TrendForce предполагает, что в этом году спрос на них будет расти. По мере вакцинации населения всё больше людей будут возвращаться к прежнему образу жизни. Спрос может расти, но вот дефицит полупроводниковых товаров может привести к тому, что объём производства будет ниже уровня спроса.
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