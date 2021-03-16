Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическая компания IDC поделилась статистикой, согласно которой в прошлом году на рынок было выпущено 444,7 млн. носимых устройств. Это означает рост на 28,4% по сравнению со статистикой 2019 года. Аналитики считают, что это стало результатом карантинов, которые заставили людей увеличить реальные доходы. Также свой вклад внесло появление новых моделей устройств и уменьшение цен.

реклама

Комментируя полученные данные, менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеш Убрани говорит:

«Несмотря на то, что в четвертом квартале наблюдались изменения в расходах вместе с новыми продуктами и привычная сезонность, пандемия пошла на пользу рынку, поскольку заставила многих задуматься о здоровье и физической форме. Домашние фитнес-программы становятся важнейшим компонентом носимых устройств для многих производителей. Помимо этого, распространение датчиков здоровья, таких как измерители температуры, ЭКГ и отслеживание сердечного ритма, позволяет пользователям и медицинским работникам раньше обнаруживать и лучше отслеживать заболевания».

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В категорию носимых IDC включает такие устройства, как умные часы, браслеты и наушники (где функциональность выходит за рамки воспроизведения звука). Наибольшее количество продаж носимых устройств в четвёртом квартале пришлось как раз на наушники. Их продажи составили 64,2% от общего объёма поставок, на часы пришлось 24,1% рынка, а на браслеты 11,5% из-за нехватки полупроводников.

реклама

В четвёртом квартале Apple стала явным лидером рынка носимых устройств с долей 36,2%. За Apple идут Xiaomi (8,8%), Samsung (8,5%), Huawei (6,7%) и BoAt (5,4%), которая работает только в Индии.

У Apple поставки часов выросли до 45,6% благодаря наличию разных ценовых категорий. В настоящее время Apple продаёт Series 6, Watch SE и Series 3. Наушников Apple тоже стала продавать больше, но по сравнению с двумя предыдущими кварталами рост снизился.

Остаётся наблюдать за тем, что будет со спросом на носимые устройства по мере вакцинации и ослабления ограничений в разных странах.