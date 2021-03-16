IDC: пандемия привела к росту расходов на носимые устройства
Аналитическая компания IDC поделилась статистикой, согласно которой в прошлом году на рынок было выпущено 444,7 млн. носимых устройств. Это означает рост на 28,4% по сравнению со статистикой 2019 года. Аналитики считают, что это стало результатом карантинов, которые заставили людей увеличить реальные доходы. Также свой вклад внесло появление новых моделей устройств и уменьшение цен.
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Комментируя полученные данные, менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеш Убрани говорит:
«Несмотря на то, что в четвертом квартале наблюдались изменения в расходах вместе с новыми продуктами и привычная сезонность, пандемия пошла на пользу рынку, поскольку заставила многих задуматься о здоровье и физической форме. Домашние фитнес-программы становятся важнейшим компонентом носимых устройств для многих производителей. Помимо этого, распространение датчиков здоровья, таких как измерители температуры, ЭКГ и отслеживание сердечного ритма, позволяет пользователям и медицинским работникам раньше обнаруживать и лучше отслеживать заболевания».
В категорию носимых IDC включает такие устройства, как умные часы, браслеты и наушники (где функциональность выходит за рамки воспроизведения звука). Наибольшее количество продаж носимых устройств в четвёртом квартале пришлось как раз на наушники. Их продажи составили 64,2% от общего объёма поставок, на часы пришлось 24,1% рынка, а на браслеты 11,5% из-за нехватки полупроводников.
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В четвёртом квартале Apple стала явным лидером рынка носимых устройств с долей 36,2%. За Apple идут Xiaomi (8,8%), Samsung (8,5%), Huawei (6,7%) и BoAt (5,4%), которая работает только в Индии.
У Apple поставки часов выросли до 45,6% благодаря наличию разных ценовых категорий. В настоящее время Apple продаёт Series 6, Watch SE и Series 3. Наушников Apple тоже стала продавать больше, но по сравнению с двумя предыдущими кварталами рост снизился.
Остаётся наблюдать за тем, что будет со спросом на носимые устройства по мере вакцинации и ослабления ограничений в разных странах.
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