Производитель защищённых смартфонов Sky Global обвиняется в помощи наркоторговцам
Канадская компания Sky Global попала в поле зрения Министерства Юстиции США. Она была обвинена в целенаправленном сотрудничестве с преступными группировками, некоторые из которых занимаются наркоторговлей на международном уровне. Данная компания является производителем защищённых смартфонов, призванных обеспечить максимальную конфиденциальность данных. Обвинение считает, что производитель занимался поставками этих смартфонов криминальным элементам, позволяя им с помощью защиты от взлома данных и слежки проворачивать свои дела.
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Обвинения получил генеральный директор компании Жан-Франс Ип (Jean-Francois Eap) и ранее бывший дистрибьютором Томас Хердман. Обвинение считает, что они нарушили американский закон RICO.
В смартфонах этого производителя отключены модули GPS, камеры и всё остальное, что может применяться для слежения. В операционной системе предустановлен мессенджер Sky ECC этого производителя с повышенным уровнем защиты. Обвинение полагает, что разработчики специально устанавливали зашифрованные программы, чтобы преступники могли не опасаться полиции. Среди аппаратов этого разработчика есть модифицированные версии iPhone, Pixel, BlackBerry и Nokia, на которых можно общаться внутри закрытой сети. Данные передавались через зашифрованные серверы на территории Франции и Канады.
Всё это помогало заниматься распространением героина, кокаина и метамфетамина на территории Канады, США, Австралии, Азии и Европы. Заодно преступники не забывали заниматься отмыванием денег, в том числе через криптовалюты. Министерство Юстиции полагает, что преступники в разных странах пользуются 70000 смартфонами этого производителя.
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В результате компания смогла заработать сотни миллионов долларов, которые трудно назвать чистыми. Обвинение надеется, что это дело послужит уроком другим подобным производителям и укажет на неотвратимость наказания.
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