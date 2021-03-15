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Чаще всего в России в феврале покупали процессоры Ryzen 5 3600

На второе место поднялся более современный Ryzen 5600X
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К середине марта подоспели статистические показатели российского рынка процессоров для компьютеров за февраль. Из полученной статистики следует, что пользователи начинают покупать процессоры производства Intel всё чаще. Сейчас на их долю приходится 47,6% купленных процессоров, что является лучшим показателем за последние несколько лет. За февраль Intel смогла отнять у AMD около 9% рынка. Информация была получена на Яндекс.Маркет.

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Четыре месяца подряд чаще других покупают AMD Ryzen 5 3600. С учётом того, что за февраль его стоимость уменьшилась на 7%, сохранение лидерства не кажется неожиданным. Этот процессор выбирал почти каждый десятый покупатель, что на 2% превосходит показатели за январь. Средняя цена у него в прошлом месяце равнялась 14800 руб.

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Позади лидера борьба идёт более интересная. Вклад в изменение покупательских предпочтений вносит изменение стоимости процессоров. Самые современные чипы AMD постепенно дешевеют, в том числе модели Ryzen 5 5600X и 7 5800X. У Intel дешевле стали Core i9-10850K и i5-10600KF. У этих процессоров цены снизились примерно на 10%, что привело к увеличению спроса. 6-ядерный Ryzen 5 5600X стоит в среднем 26500 руб. и занимает сейчас второе место с долей рынка 7,6%. Вошёл в пятёрку Ryzen 7 5800X со средней ценой 37800 руб., доля которого составила 5,1%.

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Core i9-10850K и i5-10600KF стоили 31500 и 17500 руб. За счёт снижения цены спрос на них вырос по сравнению с январем на 80%, что не помогло им войти в десятку наиболее востребованных. Впрочем, в пятёрке есть представители Intel в виде Core i5-10400F и i3-10100F. Покупатели считают их выгодными с точки зрения соотношения цены и скорости. Первый в феврале оценили в 12500 руб., второй в 6900 руб.

16-ядерный флагман Ryzen 9 5950X тоже покупает всё чаще. В феврале нашлось 2,7% желающих раскошелиться на него. Это лидер среди чипов с количеством вычислительных ядер более восьми. Чуть реже покупают 10-ядерный Core i9-10850K. Упал спрос на 12-ядерный Ryzen 9 5900X, которые взяли 1,3% покупателей.

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