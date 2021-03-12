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Вышел анализ производительности, в котором основное внимание уделяется процессору Qualcomm Snapdragon 7c, и он демонстрирует интересные результаты. Snapdragon 7c сравнивали с конкурирующими процессорами Intel и MediaTek на операционной системе Chrome OS. К сожалению, чипы AMD не были представлены.

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Использовались пять хромбуков:

Референсная платформа Snapdragon 7c (Qualcomm Snapdragon 7c, 8 Гб памяти, хранилище 128 Гб)

Эталонный дизайн Snapdragon 7c для образовательных учреждений (Qualcomm Snapdragon 7c, 4 Гб памяти, 32 Гб хранилище)

Acer Chromebook Spin 311 (Intel Celeron N4020, 4 Гб памяти, 64 Гб хранилище)

Acer Chromebook Spin 311 (MediaTek MT8183, 4 Гб памяти, 32 Гб хранилище)

HP Chromebook x360 (Intel Pentium Silver N5030, 4 Гб памяти, 64 Гб хранилище)

Все они были протестированы с использованием Octane v2, Speedometer v2, JetStream v1.1, Geekbench v5.3, GFXBench, а время автономной работы проверяли в Zoom. Первые три являются веб-тестами, Geekbench и GFXBench использовали мобильные версии из Google Play Store.

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В Google Octane оба устройства на Snapdragon 7c уверенно опережают конкурентов. Референсная платформа Snapdragon 7c набрала 22486 баллов, а учебный вариант 22203 балла. Chromebook x360 с процессором Intel Pentium Silver ненамного отстал, набрав 21169 баллов, далее идёт устройство на базе Celeron с 17719 баллов, а процессор MediaTek занял последнее место с результатом 9882 балла.

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Jet Speedtream и Speedometer показали разные результаты, где в обоих случаях HP Chromebook x360 с процессором Intel Pentium Silver N5030 идёт на первом месте, набрав 108,47 и 61 баллов соответственно. В JetStream референсный дизайн Snapdragon 7c Education получил 103,93 балла, Snapdragon 7c получил 103,78 балла, Chromebook Spin 311 на Celeron 94,46 балла, а устройство на базе MediaTek 52,34 балла.

Что касается Speedometer, второе место занял Celeron с 55,4 балла, устройство на Snapdragon 7c Education получило 49,7 балла, на Snapdragon 7c 48,4 балла и на MediaTek 27,9 балла.

В Geekbench и GFXBench Snapdragon 7c проявляет себя с блеском. В Geekbench референсный дизайн Snapdragon 7c занимает первое место как в одноядерном, так и в многоядерном тестировании, набрав 594 и 1654 балла соответственно. У образовательного устройства результат составил 592 и 1606 баллов. Дальше идут Pentium, Celeron и MediaTek. Snapdragon 7c превзошёл Pentium Silver на 14,8%, а Celeron на 24,3%.

В одном тесте GFXBench процессор Snapdragon 7c выходит на первое место, а в другом образовательный вариант. Неудивительно, ведь эти два устройства настолько близки, что разница в каждом тесте незначительна. Разница заключается только в объёме памяти.

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Тест батареи - ещё одна область, в которой Snapdragon 7c хорош. Устройство Snapdragon 7c Education показало лучшее время автономной работы - 665 минут, а устройство на 7c 585 минут. Это был единственный тест, в котором MediaTek не финишировал последним, поскольку занял третье место с 511 минутами. Дальше идут два процессора Intel. При расчёте по минутам на единицу энергопотребления позиции остались неизменными.

Snapdragon 7c выглядит многообещающе в своей ценовой категории. По сравнению с чипами Intel он позволяет создавать устройства с пассивным охлаждением и со встроенными модемами.