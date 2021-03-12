Гибкий смартфон Oppo могут представить в конце июня
Samsung пока что доминирует на рынке гибких смартфонов благодаря таким устройствам, как Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2. Несколько гибких аппаратов есть у Huawei и кажется, что скоро к этой достойной компании может присоединиться известный своими инновационными смартфонами китайский производитель Oppo.
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Согласно информации Digital Chat Station, опубликованной в социальной сети Weibo, Oppo представит свой первый гибкий аппарат во втором квартале. Это может быть как апрель, так и конец июня.
Это не первый случай, когда появляются слухи относительно гибкого смартфона Oppo и его появления в 2021 году. Аналитик дисплеев Росс Янг ранее утверждал, что Oppo (вместе с Google, Vivo и Xiaomi) будет выпускать гибкие устройства в этом году. Теперь кажется, что это произойдёт раньше, чем ожидалось.
В конце 2020 года показали раскладной смартфон Oppo X 2021, но тогда компания говорила, что не планируется его коммерческий выпуск в ближайшее время. При этом недавно компания дала ряду пользователей YouTube провести некоторое время с этим гаджетом. Из этого может следовать, что к началу продаж в магазинах он вполне готов. Таким образом, не исключено его появление на прилавках в ближайшие месяцы.
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