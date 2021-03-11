Процессоры AMD обошли Intel по популярности среди обладателей компьютеров сборки Puget Systems
Превращение AMD из бедного родственника в настоящего конкурента компании Intel в области процессоров продолжается. В этом можно убедиться в статистике продаж компьютеров сборки компании Puget Systems. Специалисты по сборке компьютеров недавно зафиксировали, что процессоры AMD используются более чем в половине собираемых ими систем. Это особо весомое достижение с учётом того, что ещё недавно процессоры AMD вообще не применялись этим сборщиком.
реклама
Компания Puget Systems располагается в Сиэтле и специализируется на сборке высокопроизводительных рабочих станций. В 2006 году процессоры AMD применялись более чем в половине её компьютеров. После этого были выпущены процессоры Core 2 и началось многолетнее доминирование Intel. Менее чем через десять лет Puget исключила процессоры AMD из своих конфигураций.
Puget снова начала использовать процессоры AMD в своих системах в 2017 году. Их доля была небольшой, но это начало меняться в конце 2019 года. Тогда были выпущены процессоры линейки Ryzen 3000 с высокой производительностью при цене ниже по сравнению с предложениями Intel.
Выпуск чипов Threadripper 3000 дал компании ещё один импульс. Это подходящее решение для создания контента, проектирования и обработки данных при меньших расходах, чем при выборе Intel Xeon. Всё больше клиентов Puget выбирали системы на базе AMD и в итоге их доля стала больше, чем у Intel.
реклама
AMD уже давно увеличивает свою долю на рынке процессоров, хотя в четвёртом квартале впервые за три года она снизилась, в первую очередь из-за дефицита процессоров AMD. Несмотря на прогресс, у AMD сейчас 20–30% рынка процессоров. По последним данным игрового сервиса Steam, разрыв между AMD и Intel с каждым месяцем становится чуть меньше.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила