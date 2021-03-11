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Превращение AMD из бедного родственника в настоящего конкурента компании Intel в области процессоров продолжается. В этом можно убедиться в статистике продаж компьютеров сборки компании Puget Systems. Специалисты по сборке компьютеров недавно зафиксировали, что процессоры AMD используются более чем в половине собираемых ими систем. Это особо весомое достижение с учётом того, что ещё недавно процессоры AMD вообще не применялись этим сборщиком.

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Компания Puget Systems располагается в Сиэтле и специализируется на сборке высокопроизводительных рабочих станций. В 2006 году процессоры AMD применялись более чем в половине её компьютеров. После этого были выпущены процессоры Core 2 и началось многолетнее доминирование Intel. Менее чем через десять лет Puget исключила процессоры AMD из своих конфигураций.

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Puget снова начала использовать процессоры AMD в своих системах в 2017 году. Их доля была небольшой, но это начало меняться в конце 2019 года. Тогда были выпущены процессоры линейки Ryzen 3000 с высокой производительностью при цене ниже по сравнению с предложениями Intel.

Выпуск чипов Threadripper 3000 дал компании ещё один импульс. Это подходящее решение для создания контента, проектирования и обработки данных при меньших расходах, чем при выборе Intel Xeon. Всё больше клиентов Puget выбирали системы на базе AMD и в итоге их доля стала больше, чем у Intel.

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AMD уже давно увеличивает свою долю на рынке процессоров, хотя в четвёртом квартале впервые за три года она снизилась, в первую очередь из-за дефицита процессоров AMD. Несмотря на прогресс, у AMD сейчас 20–30% рынка процессоров. По последним данным игрового сервиса Steam, разрыв между AMD и Intel с каждым месяцем становится чуть меньше.