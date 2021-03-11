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Ещё в августе 2017 года появлялась информация, что Facebook (точнее, её подразделение Oculus) подала патентную заявку на технологию, которая посылает световую волну через линзу, накладывая «созданные компьютером элементы» на реальный мир. Звучит как пара умных очков с дополненной реальностью, в чём уже нет ничего необычного. Недавно были сведения о том, что Facebook разрабатывает очки дополненной реальности для потребителей.

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Во вторник в своём блоге представители Facebook рассказали, что компания в течение десяти лет занималась разработкой «контекстно-зависимого интерфейса на базе искусственного интеллекта для очков дополненной реальности. Интерфейс может использовать информацию, которой вы хотите поделиться, чтобы делать выводы о том, что пользователь хочет делать и когда». Отчасти проблема умных очков в том, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу устройства. «Этот интерфейс должен быть проактивным, а не реактивным. Это будет интерфейс, который плавно превращает намерение в действие, давая больше свободы в реальности и позволяя оставаться на связи с окружающими. Важно отметить, что он должен быть социально приемлемым во всех отношениях - безопасным, конфиденциальным, ненавязчивым, простым в освоении и применение, удобным для ношения в течение всего дня, лёгким и надёжным». Главный научный сотрудник Facebook Reality Labs (FRL) Майкл Абраш добавляет, что «для того, чтобы дополненная реальность стала по-настоящему повсеместной, нужна беспроблемная, всегда доступная технология, которая настолько интуитивно понятна, что становится продолжением вашего тела».

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«Очки, которые можно носить весь день, требуют новой парадигмы, потому что они смогут работать в любой ситуации, с которой вы столкнётесь в течение дня. Они должны быть в состоянии делать то, что вы хотите, и говорить вам, что вы хотите. Они напоминают разум человека, делясь информацией и при необходимости предпринимая действия, не мешая в остальных случаях».

Facebook упоминает, что пользователь будет носить мягкий браслет. Будет доступен цифровой помощник и когда вы войдёте в часто посещаемое кафе, он спросит, хотите ли вы заказать ваш обычный заказ. Если надеть пару мягких лёгких тактильных перчаток, будет казаться, будто виртуальный экран и QWERTY-клавиатура прямо у вас перед вами. По словам Facebook, использование виртуальной клавиатуры так же интуитивно понятно, как и использование реальной физической клавиатуры.

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Чтобы помочь сосредоточиться на работе без громкого фонового шума, ассистент «использует специальные наушники-вкладыши (IEM) и активное шумоподавление для смягчения шума». Однако, если вы используете их в шумном ресторане, очки будут знать, что нужно пропустить голос официанта через шумоподавление.

Некоторые из функций, которые Facebook будет использовать в своих умных очках, вроде камер слежения за руками, набора микрофонов и технологии слежения за глазами, уже упоминались при описании Apple Glass. Ожидается, что очки Apple выпустят в 2025 году. Facebook рассматривает возможность использования электромиографии (ЭМГ). Это позволит фиксировать электрические сигналы, которые проходят от спинного мозга к запястью, чтобы обнаружить, что человек собирается сделать. ЭМГ может распознать движение пальца длиной всего миллиметр. Facebook заявляет: «Взаимодействие с очками AR в конечном итоге станет лучше за счёт интеграции множества новых и/или улучшенных технологий, включая нейронный ввод, отслеживание рук и распознавание жестов и голоса, компьютерное зрение и несколько новых технологий ввода, таких как IMU-щелчок пальцем и обнаружение самокасания».

Звучит всё это очень увлекательно, но в своё время Google в Project Glass также обещала немало. В итоге умные очки не стали популярными. И всё же, технологические гиганты не прекращают попыток в этом направлении.