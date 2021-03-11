Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

От вступительной анимации и пиксельной графики до стиля боя и механики - всё в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge покажется знакомым геймерам среднего возраста. Это игра от разработчиков Streets of Rage 4 с солидными показателями на Metacritic. Что даёт надежду на высокое качество следующей игры.

реклама

Французский разработчик и издатель видеоигр Dotemu работает над основанной на ностальгии игрой на основе Teenage Mutant Ninja Turtles (TNMT), которая должна показаться знакомой детям 80-х и начала 90-х. В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge геймеры играют за одного из четырёх персонажей - Леонардо, Донателло, Рафаэля или Микеланджело. Им противостоят злодеи Бибоп и Рокстеди при помощи Кранга и Шреддера.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Игра, которая разрабатывается совместно с Tribute Games, выглядит как гибрид оригинальной аркадной игры TMNT 1989 года и её продолжения TNMT: Turtles in Time, выпущенного пару лет спустя и в конечном итоге попавшей на приставку Super Nintendo.

Dotemu рассказывает, что игра отправит игроков в тур по знакомым локациям TMNT, включая канализацию и районы Нью-Йорка, а также Dimension X.

реклама





У Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ещё нет даты релиза, но можно её добавить в список желаний в Steam. Игра будет выпущена и на консолях.