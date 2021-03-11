TMNT: Shredder's Revenge придёт к нам из 80-х
От вступительной анимации и пиксельной графики до стиля боя и механики - всё в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge покажется знакомым геймерам среднего возраста. Это игра от разработчиков Streets of Rage 4 с солидными показателями на Metacritic. Что даёт надежду на высокое качество следующей игры.
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Французский разработчик и издатель видеоигр Dotemu работает над основанной на ностальгии игрой на основе Teenage Mutant Ninja Turtles (TNMT), которая должна показаться знакомой детям 80-х и начала 90-х. В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge геймеры играют за одного из четырёх персонажей - Леонардо, Донателло, Рафаэля или Микеланджело. Им противостоят злодеи Бибоп и Рокстеди при помощи Кранга и Шреддера.
Игра, которая разрабатывается совместно с Tribute Games, выглядит как гибрид оригинальной аркадной игры TMNT 1989 года и её продолжения TNMT: Turtles in Time, выпущенного пару лет спустя и в конечном итоге попавшей на приставку Super Nintendo.
Dotemu рассказывает, что игра отправит игроков в тур по знакомым локациям TMNT, включая канализацию и районы Нью-Йорка, а также Dimension X.
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У Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ещё нет даты релиза, но можно её добавить в список желаний в Steam. Игра будет выпущена и на консолях.
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