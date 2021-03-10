Xiaomi готовит смартфон с быстрой подзарядкой мощностью 200 Вт
Компания Xiaomi работает над первым в мире смартфоном с быстрой подзарядкой мощностью 200 Вт. Согласно отчёту консультанта Digital Chat Station, опубликованному в китайской социальной сети Weibo, устройство также будет иметь беспроводную зарядку и двунаправленную беспроводную подзарядку. Ёмкость батареи у него составит 5000 мАч. Неизвестный пока смартфон должен быть анонсирован во второй половине года.
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Уже довольно давно Xiaomi серьёзно относится к своей технологии быстрой зарядки. Xiaomi Mi 10 Ultra стал самым быстрым заряжающимся аппаратом в 2020 году. Он оснащён проводной быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, что делает его одним из немногих мобильных устройств, которые заряжаются с такой скоростью.
Согласно сведениям GizChina, речь идёт о грядущем Xiaomi Mi Mix 4. У него должна быть камера внутри экрана, как на аппаратах линейки безрамочных смартфонов Mix. Предыдущий Mi Mix 3 обладает выдвижной передней камерой, чтобы обеспечить максимальное соотношение размера экрана к корпусу. Это позволяет создать ощущение безрамочного экрана.
Есть ещё один потенциальный кандидат на обладание подзарядкой мощностью 200 Вт и он также относится к моделям Xiaomi. Согласно GSMArena, это будет Xiaomi Mi 11 Ultra. Его релиз ожидается уже в первом полугодии, что противоречит информации на Weibo.
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