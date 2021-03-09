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Процессоры Apple M1 на архитектуре ARM оказались весьма успешными, получив признание как обозревателей, так и потребителей. Согласно новым слухам, возможные преемники этого процессора появятся в Mac Pro 2022 года. Среди них будет 64-ядерная модель, которая войдёт в состав компьютера стоимостью более $19000.

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Источником этого слуха является пользователь @LeaksApplePro. Он утверждает, что в следующем году появятся как минимум три конфигурации Mac Pro с процессорами на архитектуре ARM, которые сочетают в себе производительность и эффективность ядер, как в M1. По слухам, флагман выпустят с 64 ядрами (48 из которых будут высокопроизводительными), 512 Гб памяти, 128 ядрами графического процессора и ценой от $19000.

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Это весьма большие деньги, но для компьютеров Mac Pro это не новость. Модель нынешнего поколения с наиболее мощным процессором Xeon может стоить более $50000 без монитора Pro Display XDR.

Средняя конфигурация включает 48 ядер (36 высокопроизводительных), 256 Гб памяти, 64 ядра графического процессора и стоит от $12000. Самый дешёвый вариант предлагает процессор с 32 ядрами (24 высокопроизводительных), память 64 Гб и графический процессор с 32 ядрами. Его минимальная стоимость $5499 долларов, что примерно на $100 дешевле нынешней базовой модели Mac Pro.

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Apple потратила много лет, пытаясь уменьшить свою зависимость от Intel. С учётом успеха M1 можно рассчитывать на то, что её собственные чипы скоро начнут появляться в большем количестве компьютеров Mac. Отчасти по этой причине был снят с производства iMac Pro. Вот только к характеристикам здесь следует относиться с опаской. Один из пользователей в Twitter отметил, что 64-ядерному настольному Mac Pro вряд ли понадобятся 16 экономичных ядер. По его мнению, все модели будут иметь только четыре или восемь таких ядер с низким энергопотреблением.