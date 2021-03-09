Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Криштиану Амон, 50-летний бразильский президент Qualcomm, в июне этого года станет лишь четвёртым генеральным директором за 36-летнюю историю этой компании. Недавно он дал обширное интервью о состоянии отрасли, от нехватки чипов до поглощения Nvidia компании ARM. Вот некоторые из основных моментов.

реклама

Амон не преуменьшает серьёзность проблем, вызванных дефицитом чипов во всём мире. «Если вы спросите меня, что не даёт мне уснуть по ночам, то прямо сейчас это кризис цепочки поставок, который мы переживаем в полупроводниковой промышленности».





анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Qualcomm создаёт свои процессоры главным образом на заводах компаний TSMC и Samsung. Хотя это может быть удобно, у такого подхода есть и проблемы: Samsung по-прежнему занимается восстановлением своего завода в Остине, штат Техас. Объём производства здесь не вышел на прежний уровень, который был до того, как завод закрылся по причине экстремальных погодных условий. Это предприятие производит чипы для собственного подразделения LSI, Tesla и Qualcomm.

На вопрос, будет ли Qualcomm когда-либо строить собственные фабрики по производству систем на чипе Snapdragon, Амон сказал: «Мы очень хорошо умеем проектировать микросхемы и мы очень хорошо умеем внедрять технологии для обеспечения быстрого темпа инноваций. Производство полупроводников является совсем другим делом».

реклама

Мы знаем, что многие отрасли, от автомобильной промышленности до производителей оборудования для ПК и игровых консолей, испытали на себе последствия глобального дефицита полупроводников. Во многих отчётах утверждается, что это может продлиться до 2022 года, но Амон более оптимистичен.

«Ситуация улучшится в конце нынешнего года. Важно убедиться, что у нас есть надёжная цепочка поставок и что инвестиции идут в определённые технологии».

Также Амон говорит о важности того, чтобы ARM оставалась независимой компанией. Qualcomm была одной из нескольких компаний, которые публично выступили против покупки Nvidia британского разработчика микросхем за $40 млрд. и призвали регулирующие органы глубже изучить антимонопольные последствия сделки. Qualcomm обеспокоена тем, что Nvidia может получить жизненно важные части интеллектуальной собственности ARM.

реклама

«Сильной стороной технологических планов ARM является независимость. Nvidia не нужно покупать ARM, чтобы делать то, что они обещали». Он считает, что ARM не нужна Nvidia, чтобы конкурировать с архитектурой Intel x86.

«Экосистемы ARM процветают и создают конкуренцию по всему миру, потому что они независимы», - добавил Амон.