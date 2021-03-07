Продажи видеокарт выросли на 20% за счёт майнеров и ноутбуков
Согласно отчёту компании Jon Peddie Research, в конце 2020 года продажи графических процессоров выросли на 20%. Этому поспособствовали рост спроса на видеоигры во время пандемии, увеличение курса криптовалют и большой спрос на ноутбуки.
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Для геймеров есть надежда на появление видеокарт по вменяемым ценам. Увлечение добычей криптовалют на видеокартах, из-за чего случился дефицит и рост стоимости, скоро может остаться в прошлом.
Джон Педди из JPR, который наблюдает за рынком графики более трёх десятилетий, говорит о новой версии Ethereum. По его мнению, этот вариант криптовалюты сделает нерентабельным использование видеокарт. «Ethereum сейчас является весьма удобным для добычи видеокартами, но после появления версии 2.0 это останется в прошлом».
Зато в 2020 году спрос на компьютеры и игровые видеокарты значительно вырос. Главная часть роста пришлась на третий квартал, когда покупки совершают в преддверии нового учебного года. Поскольку многие учащиеся занимались виртуально из дома, компьютеры были востребованной покупкой.
Удачный третий квартал сменился не менее удачным четвёртым. Поставки видеокарт тогда выросли на 20,5%. AMD и Intel выиграли больше всего, у них поставки увеличились на 6,4% и 33,2% соответственно. Общее количество выпущенных видеокарт за год выросло на 12,4%.
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JPR не сообщает, сколько и каких конкретно видеокарт и графических процессоров было выпущено. Похоже, большая часть пришлась на графику AMD и Intel в мобильных процессорах этих производителей. Поставки дискретных видеокарт Nvidia снизились на 7,3%.
При этом доля видеокарт Nvidia всё равно увеличилась до 82% в последнем квартале 2020 года по сравнению с 73% годом ранее. Intel дискретных видеокарт до сих пор не представила, так что доля AMD сократилась до 18% по сравнению с 27% годом ранее.
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