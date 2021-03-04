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Хотели бы вы в 8 лет стать обладателем суммы в $33000 вместе с компьютером за $5000 за то, что хорошо играете в компьютерные игры? Такое произошло с Джозефом Дином, известном под ником Gosu. В декабре прошлого года он подписал контракт с киберспортивной командой Team 33, что сделало его вторым самым молодым профессиональным игроком в истории.

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Живущий в Калифорнии Дин играет в Fortnite с 4 лет и впервые был замечен относительно неизвестной в сообществе Team 33 18 месяцев назад. «Я много думал о том, чтобы стать профессиональным игроком, но никто не воспринимал меня всерьёз, пока не появилась команда 33», рассказал он BBC.

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Скаут Team 33 заметил талант Дина и начал играть с ним один на один. В итоге было решено, что если они не подпишут его, подпишет кто-нибудь другой.

Fortnite имеет рейтинг T (для подростков) от ESRB и рейтинг PEGI 12, хотя известно, что возрастные рейтинги редко останавливают детей. Однако его молодой возраст означает, что он не будет участвовать в соревнованиях Fortnite с денежными призами, пока ему не исполнится 13 лет, хотя он все ещё может участвовать в турнирах, где деньги не предлагаются. Ему также запрещено посещать Twitch до своего 13-го дня рождения.

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«Джозефу по закону разрешено участвовать в турнирах без вознаграждения», говорит генеральный директор и основатель Team 33 Тайлер Галлахер. «Мы также планируем расширить его присутствие в интернете через YouTube, что вполне законно. За счёт этого мы планируем создавать товары и продавать их. Таким образом, если мы сможем заработать $33000 за победы в ближайшие несколько лет, наше вложение окупится. Team 33 собирается сделать его игроком высшего уровня.

Существовали опасения относительно подписания контракта настолько молодым человеком. Его мать Джиджи это не волнует. «Контракт защищает его. Он может отказаться в любой момент. Это напоминает детей-актёров, которые работают значительно больше, чем юный геймер».

Дин не самый молодой профессиональный игрок. Согласно Книге рекордов Гиннеса, другой американский игрок Виктор Де Леон III, известный в сети как «Lil Poison», удостоился этой чести после подписания профессионального контракта в 2005 году в возрасте 7 лет.