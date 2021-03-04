Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Игровая платформа Steam опубликовала свой очередной ежемесячный обзор оборудования и программного обеспечения, которые применяются на компьютерах пользователей. В феврале AMD продолжала отбирать долю процессоров Intel, приблизившись к уровню 30%. Наиболее популярной видеокартой остаётся GTX 1060, а три видеокарты на графической архитектуре Ampere имеют небольшую долю рынка.

реклама

AMD уже давно размывает лидирующие позиции Intel на рынке процессоров. В последнем квартале прошлого года данная тенденция поменялась. Тогда Intel впервые за три года увеличила долю рынка, в первую очередь по причине дефицита процессоров AMD. Это падение AMD нашло отражение в статистике Steam за декабрь. С тех пор всё вернулось на круги своя и за февраль доля AMD выросла на 0,52% до уровня 28,51%.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Прошло более двух лет с тех пор, как видеокарта GTX 1060 сменила лидирующую до неё GTX 750 Ti. Она до сих пор продолжает находиться на первом месте по популярности с долей 9,19%, несмотря на устойчивое снижение. Также можно отметить GTX 1650 на третьем месте и RTX 2060 на пятом, которые за февраль набрали больше всего пользователей.

реклама

Несмотря на всемирную нехватку полупроводников и скальперов, из-за которых новые видеокарты на архитектуре Ampere практически невозможно найти за пределами сайтов-аукционов, три видеокарты всё же показали небольшой прирост. RTX 3080 выросла на 0,11% до 0,74%, RTX 3060 Ti на 0,08% до 0,33%, RTX 3090 на 0,07% до 0,29%. RTX 3070 пока не видно в поле зрения, а RTX 3060 была представлена только в конце февраля и не успела попасть в статистику.

Radeon RX 570 остаётся самой популярный видеокартой AMD и занимает 11-е место. Представители линейки Radeon RX 6000 в статистике Steam по-прежнему отсутствуют.

В прошлом месяце доля Oculus Quest 2 выросла на 5,52%, опередив Oculus Rift S как самую популярную гарнитуру виртуальной реальности; 64-разрядная версия Windows 10 занимает 92% в сегменте операционных систем, хотя Windows 7 показала небольшой прирост; 1920 х 1080 по-прежнему остаётся наиболее популярным разрешением мониторов, показав рост на 0,59% до 67,29%.