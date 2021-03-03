MediaTek выпустила новый процессор для умных телевизоров 4K
Компания MediaTek на этой неделе анонсировала процессор MT9638 для умных телевизоров формата 4K. В частности, здесь есть блок обработки ИИ. Это позволит поддерживать суперразрешение ИИ, качество картинки ИИ, голосовые ассистенты, переменную частоту обновления экрана, MEMC (оценка и компенсация движения).
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Поддерживаются такие современные стандарты подключения, такие как HDMI 2.1a и Wi-Fi 6. Это также повышает качество просмотра. HDMI 2.1a может поддерживать всю функциональность игровых консолей текущего поколения, а возможности вроде сверхвысокого разрешения ИИ могут масштабировать старый контент.
«Интеллект и разнообразие бытовой техники растут, умные телевизоры становятся центром дома. Потребители используют мультимедийные функции с применением ИИ для управления устройствами с телевизора», говорит генеральный директор бизнес-подразделение по телевизорам в MediaTek Алекс Чен. «MT9638 предлагает потребителям возможности искусственного интеллекта, мультимедиа, игр и развлечений в 4K кинотеатрального качества».
В состав MT9638 входят вычислительные ядра ARM Cortex-A55 и графический процессор Mali-G52, а APU является отдельным блоком. Он поддерживает разрешение 4K60fps, а также декодирование HEVC, VP9 и AV1. Поддерживается звук Dolby Atmos и DTS Virtual X, видео HDR10+.
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