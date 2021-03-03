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MediaTek выпустила новый процессор для умных телевизоров 4K

Телевизоры получат больше вычислительной мощи и функциональности
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Компания MediaTek на этой неделе анонсировала процессор MT9638 для умных телевизоров формата 4K. В частности, здесь есть блок обработки ИИ. Это позволит поддерживать суперразрешение ИИ, качество картинки ИИ, голосовые ассистенты, переменную частоту обновления экрана, MEMC (оценка и компенсация движения).

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Поддерживаются такие современные стандарты подключения, такие как HDMI 2.1a и Wi-Fi 6. Это также повышает качество просмотра. HDMI 2.1a может поддерживать всю функциональность игровых консолей текущего поколения, а возможности вроде сверхвысокого разрешения ИИ могут масштабировать старый контент.

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«Интеллект и разнообразие бытовой техники растут, умные телевизоры становятся центром дома. Потребители используют мультимедийные функции с применением ИИ для управления устройствами с телевизора», говорит генеральный директор бизнес-подразделение по телевизорам в MediaTek Алекс Чен. «MT9638 предлагает потребителям возможности искусственного интеллекта, мультимедиа, игр и развлечений в 4K кинотеатрального качества».

В состав MT9638 входят вычислительные ядра ARM Cortex-A55 и графический процессор Mali-G52, а APU является отдельным блоком. Он поддерживает разрешение 4K60fps, а также декодирование HEVC, VP9 и AV1. Поддерживается звук Dolby Atmos и DTS Virtual X, видео HDR10+.

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Zmax
13:28
после прочтения этого обзора у меня возник один вопрос - а подключил ли я на своей материнке разъем питания для процессора. Пришлось лезть под стол))
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
McArcher
13:28
Лучшую ОС пока не придумали. У всех продуктов есть недостатки и преимущества. Пока я вижу что 99% производителей оборудования делает драйверы только под Windows, а в линуксе не работает элементарно вы...
Полиция интересуется покупателями дешёвых ключей Windows 10
RaddaR
13:27
Заголовок не всегда принадлежит автору.
В Китае обсуждают запрещение майнинга
grinberg
13:26
Я этот "жир" в августе за 5 т.р на Авито отдал...
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McArcher
13:26
Важно отличать реальные OEM-ключи от сгенерированных кейгеном Васи Пупкина ключей. Первые -- легальны, вторые -- нет.
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Zmax
13:26
интересно разница между ними есть?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
vorvort
13:26
Деградация Интел продолжается... https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/39792/5-subektivnyh-prichin-po-kotorym-ya-ne-kuplju-processor-intel
Intel присудили штраф в размере более $2 млрд из-за нарушения патентов
grinberg
13:26
Так надо было раньше покупать,а не в 21 году.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
grinberg
13:24
19к-1070,а перед новым годом я взял за 20 т-1080 на Авито.с гарантией.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
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