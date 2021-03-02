TSMC может построить в США фабрику за $35 млрд. для выпуска чипов на техпроцессе 5 нм
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует построить на территории США шесть заводов. Эти заводы будут частью объекта TSMC в Аризоне и войдут в состав так называемой мегафабрики.
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Если верить общедоступной информации от руководства TSMC, завод в Аризоне начнёт промышленное производство в 2024 году. Тут будут выпускаться полупроводники на техпроцессе 5 нм. В данный момент это наиболее передовой процесс TSMC. Существует несколько его разновидностей, меняющих параметры дизайна для обеспечения большей производительности или энергоэффективности. На этом предприятии в месяц будут выпускаться 20000 пластин. В его производство вложат $12 млрд.
Если эти слухи подтвердятся, то затраты и объём производства завода значительно вырастут по сравнению с планируемым сейчас TSMC уровнем. Анализ отчёта UDN показывает, что шесть заводов будут выпускать 12-дюймовые пластины, а общие расходы на их строительство составят 1 трлн. тайваньских долларов или $36 млрд. Кроме того, объём производства на заводе увеличится в пять раз по сравнению с текущей оценкой и составит 100000 пластин в месяц.
Источником информации могут быть сотрудники TSMC. Компания мотивирует их переезжать в США для работы на этих предприятиях. Если TSMC построит мегафабрику чипов, она станет крупнейшим зарубежным предприятием по производству чипов на территории США.
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На заседании совета директоров в феврале руководство компании дало добро на капитальные расходы в размере $12 млрд. на строительство новых заводов, установку и модернизацию передовых техпроцессов. Производитель чипов сейчас испытывает дефицит воды на Тайване, а также повышенный спрос на автомобильные чипы после восстановления экономики Китая от пандемии.
Неизвестно, если здесь связь с недавно принятым Законом о полномочиях национальной обороны США 2021 (NDAA). Закон обещает выделить до $3 млрд. на проекты, направленные на увеличение американских мощностей по производству микросхем. При этом не исключено выделение ещё более крупных средств. Дополнительное финансирование выделят, если проект сможет продемонстрировать рост глобальной конкурентоспособности чипов США и усиление национальной безопасности США.
TSMC уже строит более совершенный завод на Тайване для техпроцесса 3 нм. Начало его работы ожидается в следующем году. Слухи говорят о планах увеличить объём производства чипов 5 нм на 70% до 120000 пластин в месяц до конца текущего года.
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Планы компании по строительству фабрики в Аризоне поддержат городские фонды суммой в размере $205 млн. В первую очередь эти деньги пойдут на обеспечение доступа предприятия к достаточному количеству воды для производства. Вода является важным компонентом процесса производства микросхем, так как очистка пластин и химических отложений на них требует регулярной промывки.
По данным исследовательской компании TrendForce, капитальные затраты на фабрику в размере $12 млрд. распределят на 12 лет. TrendForce считает, что TSMC в первом квартале
сообщит о росте продаж на 25% по сравнению с этим же периодом прошлого года. При этом общий объём продаж за квартал составит $13 млрд. Это позволит компании получить долю в 56% рынка по выпуску пластин и это верхний предел прогнозируемой выручки TSMC в размере $12,7–$13 млрд. за квартал. На техпроцесс 5 нм придётся 20% этого дохода, а на более старый 7 нм 30%, считают аналитики.
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