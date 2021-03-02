Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC может построить в США фабрику за $35 млрд. для выпуска чипов на техпроцессе 5 нм

В месяц может выпускаться 100000 пластин
[ ] для раздела Блоги
9
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует построить на территории США шесть заводов. Эти заводы будут частью объекта TSMC в Аризоне и войдут в состав так называемой мегафабрики.

реклама

Если верить общедоступной информации от руководства TSMC, завод в Аризоне начнёт промышленное производство в 2024 году. Тут будут выпускаться полупроводники на техпроцессе 5 нм. В данный момент это наиболее передовой процесс TSMC. Существует несколько его разновидностей, меняющих параметры дизайна для обеспечения большей производительности или энергоэффективности. На этом предприятии в месяц будут выпускаться 20000 пластин. В его производство вложат $12 млрд.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Если эти слухи подтвердятся, то затраты и объём производства завода значительно вырастут по сравнению с планируемым сейчас TSMC уровнем. Анализ отчёта UDN показывает, что шесть заводов будут выпускать 12-дюймовые пластины, а общие расходы на их строительство составят 1 трлн. тайваньских долларов или $36 млрд. Кроме того, объём производства на заводе увеличится в пять раз по сравнению с текущей оценкой и составит 100000 пластин в месяц.

Источником информации могут быть сотрудники TSMC. Компания мотивирует их переезжать в США для работы на этих предприятиях. Если TSMC построит мегафабрику чипов, она станет крупнейшим зарубежным предприятием по производству чипов на территории США.

реклама

На заседании совета директоров в феврале руководство компании дало добро на капитальные расходы в размере $12 млрд. на строительство новых заводов, установку и модернизацию передовых техпроцессов. Производитель чипов сейчас испытывает дефицит воды на Тайване, а также повышенный спрос на автомобильные чипы после восстановления экономики Китая от пандемии.

Неизвестно, если здесь связь с недавно принятым Законом о полномочиях национальной обороны США 2021 (NDAA). Закон обещает выделить до $3 млрд. на проекты, направленные на увеличение американских мощностей по производству микросхем. При этом не исключено выделение ещё более крупных средств. Дополнительное финансирование выделят, если проект сможет продемонстрировать рост глобальной конкурентоспособности чипов США и усиление национальной безопасности США.

TSMC уже строит более совершенный завод на Тайване для техпроцесса 3 нм. Начало его работы ожидается в следующем году. Слухи говорят о планах увеличить объём производства чипов 5 нм на 70% до 120000 пластин в месяц до конца текущего года.

реклама

Планы компании по строительству фабрики в Аризоне поддержат городские фонды суммой в размере $205 млн. В первую очередь эти деньги пойдут на обеспечение доступа предприятия к достаточному количеству воды для производства. Вода является важным компонентом процесса производства  микросхем, так как очистка пластин и химических отложений на них требует регулярной промывки.

По данным исследовательской компании TrendForce, капитальные затраты на фабрику в размере $12 млрд. распределят на 12 лет. TrendForce считает, что TSMC в первом квартале

сообщит о росте продаж на 25% по сравнению с этим же периодом прошлого года. При этом общий объём продаж за квартал составит $13 млрд. Это позволит компании получить долю в 56% рынка по выпуску пластин и это верхний предел прогнозируемой выручки TSMC в размере $12,7–$13 млрд. за квартал. На техпроцесс 5 нм придётся 20% этого дохода, а на более старый 7 нм 30%, считают аналитики.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tsmc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
20
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
29
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
41
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
144

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
239
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
66
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
114
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
102
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
14
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
93
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
29
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
191
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
19
Microsoft выпустила патч, исправляющий критическую ошибку в файловой системе Windows 10
4
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
16
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
71
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
34
Команда блогеров предлагает выиграть новенькую GeForce RTX 3080 в простом конкурсе для геймеров
9
Игрок GTA V смог решить проблему с долгой загрузкой игры
4
Восьмиядерные модели Intel Rocket Lake продемонстрировали характеристики в одной таблице
16

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
7
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
113
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
29
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
20
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
9
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
17:29
11700K не вышел, но уже можно купить.
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
xenomorph1024
17:26
ага, успели иностранное оборудование до санкций завезти.. впрочем, делаются там всякие чипы для банковских карточек и прочие элементы цифрового рабства, а для людей даже кнопочный сотовый телефон рос...
TSMC может построить в США фабрику за $35 млрд. для выпуска чипов на техпроцессе 5 нм
Евстигней Геошвили
17:24
Вот уроды, штат у них удвоился, в 8 раз отбили бабки за производство, и еле еле ставят абсолютно не значимые патчи, с такими бабками можно было бы игроков удержтвать эффективней, вставляли бы новые ре...
Авторы Genshin Impact смогли заработать более $774 миллионов в прошлом году
1injener
17:24
Тесты Gamers Nexus и Геркона, с вами не согласны.
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
Andrey Ivanov
17:24
Если честно это бредяти - в итоге игры полноценно не и дут иманинг минимальный, только гробить карточку , почему не сделать компромис вечером играть на ночь вкл майнинг, раз уж так на мороженку хочетс...
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
terenty79
17:23
анимал кросинг лучшая игра по мнению общественности, ну да ну да. Общественность эта - дегенераты, любище смотреть говнобыдлошоу, типа ДОм2.
The Last of Us Part II претендует на рекордное количество наград BAFTA Games Awards 2021
Konstantin Volkov
17:23
Любимая была Elite
Финансовый директор NVIDIA верит, что рост средней цены и дальше будет двигать выручку вверх
Bojack Horseman
17:23
Ребятки, расслабьтесь. Никто деньги бесплатно бесконечно раздавать не будет. И поэтому бежать за мидловыми видеокартами по 62000 р. с криками: "Всё, так дешево уже НИКОГДА не будет" совершенно бессмыс...
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
Keltis
17:22
Да пусть они это сообщение лично в телеге сидят и смотрят, что я там понаудалял, повторы скринов, неправильные ссылки на таски или бомбежку к жене, ради бога. мне главное чтобы в чатике адресата оно н...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
evsapelkin
17:22
Флаки музыка . А в играх 2.0 , виртуальный 7.1 и реальный 5.1 сильно отличаются . Пробовал разные наушники , но реальные 5.1 ни с чем не сравняться. Сейчас Кувен про , для игр , просто супер и звук в ...
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем