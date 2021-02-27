Apple показала статистику распространения систем iOS 14 и iPadOS 14 на конец февраля
Если судить по показателям прошлых лет, то остается около четырёх месяцев до появления первой бета-версии для разработчиков системы Apple для мобильных устройств. После этого потребуется подождать не более трёх месяцев, прежде чем выйдет финальный вариант iOS 15 для смартфонов. До тех пор будут продолжать увеличиваться показатели iOS 14.
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Статистика Apple показывает, что данная система уже установлена на 86% представленных за последние четыре года мобильных устройств. От общего количества смартфонов Apple в обращении система установлена на 80% аппаратов. Статистика взята за 24 февраля на основе измерений в магазине приложений App Store. 15 декабря эти результаты были 81% и 72% соответственно.
Это не выглядит как большой прогресс за более чем два месяца, но для прогресса остаётся не так много пространства. За первые три месяца с момента своего появление iOS 14 была установлена на большей части поддерживающих её устройств.
В это же время в прошлом году доля iOS 13 была 77% среди устройств за последние четыре года и 70% среди устройств в целом. В июне 2020 этот результат вырос до 92% и 81%. iOS 14 имеет все шансы обновить рекорд.
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Что касается системы iPadOS 14 для планшетов iPad, она выросла с 75% и 61% в декабре до 84% и 70% сейчас. Опять же, это лучше по сравнению с показателями iPadOS 13 в 79% и 57% в конце января 2020 года.
Как видим, системы Apple соревнуются сами с собой, поскольку сравнивать с Android бессмысленно. На смартфонах, а тем более на планшетах, доля Android 11 на порядок ниже по сравнению с последними системами Apple.
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