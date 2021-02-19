Впервые Chrome OS опередила на рынке компьютеров macOS
Пандемия коронавируса сыграла на руку операционной системе Google Chrome OS и продажам хромбуков на ней. В прошлом году её доля рынка компьютеров выросла на 4,4%, что позволило ей занять второе место, обойдя Apple macOS. Windows в прошлом году потеряла почти 5% рынка, но по-прежнему лидирует с огромным преимуществом.
реклама
Согласно статистике компании IDC, Chrome OS впервые обогнала macOS по количеству пользователей. На протяжении десятилетий Windows доминирует на компьютерах и это остаётся неизменным. Остальными претендентами обычно были macOS, Linux, в последние годы к ним добавилась Chrome OS.
Компьютеры Mac удерживали второе место довольно долго. В 2020 году это изменилось и хромбуки получили 10,8% рынка. В прошлом в некоторые кварталы хромбуки опережали Mac, но впервые это произошло по итогам целого года. Это случилось несмотря на то, что доля Mac тоже выросла с 6,7% в 2019 году до 7,5% в 2020.
В 2019 году доля Chrome OS была 6,4%. Рост на 4,4% произошёл главным образом за счёт Windows, которая снизилась с 85,4% в 2019 до 80,5% в 2020. Очевидно, что прошлый год был очень необычным в плане продаж компьютеров. Во-первых, они выросли за счёт того, что в пандемии многие начали работать и учиться дома. Хромбуки применяются главным образом в образовательных учреждениях, и только потом в работе и в домашних условиях.
реклама
Многие школы воспользовались предлагаемыми им большими скидками на хромбуки. С помощью недорогих моделей они предлагают их для домашнего обучения тем, у кого нет собственных компьютеров. Каждый год это повторяться не будет, поэтому такой рост популярности хромбуков может быть единичным случаем. Однако, пока пандемия продолжается, а вместе с ней продолжаются дистанционная работа и учёба.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила