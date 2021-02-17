Браузер Microsoft Edge будет оценивать сайты для предотвращения надоедливых уведомлений
В июле 2020 года Microsoft рассказала о своих усилиях по борьбе с ненужными уведомлениями в браузере Edge. Разработчики внедрили так называемые тихие запросы уведомлений. Данная функция автоматически отключает полноценные запросы уведомлений, если пользователь не включит их явно. Вместо этого в адресной строке отображается иконка звонка. На основе взаимодействия с пользователем настройки могут измениться.
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Теперь Microsoft анонсировала адаптивные запросы уведомлений для браузера Edge и рассказала об изменениях на основе откликов пользователей. Хотя тихие уведомления сократили количество отображаемых уведомлений, снизились показатели согласия на некоторых сайтах, где они раньше были высокими. Отзывы показывают, что пользователи попросту не знают, как вернуть в настройках уведомления на нужных им сайтах.
В результате Microsoft начинает отключать тихие запросы уведомлений по умолчанию. Вместо них применяются адаптивные запросы уведомлений, основанные на данных о взаимодействии пользователей с запросами на сайтах. Это означает, что если пользователи чаще блокируют уведомления на каких-то сайтах, браузер запомнит это и будет автоматически заглушать окна, отображая их в виде тихих уведомлений.
В зависимости от того, разрешают пользователи, блокируют или игнорируют окна, сайт зарабатывает отрицательные или положительные баллы. Это также зависит от того, какие именно запросы были бесшумными. Разработчики продолжат настраивать порог, чтобы найти баланс между подпиской на нужные уведомления и отказом от нежелательных запросов.
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Если пользователь хочет сделать бесшумными все уведомления, это делается в разделе «Куки и разрешения сайта» в подразделе «Уведомления». Там тихие запросы уведомлений включаются вручную. Когда пользователь явно блокирует уведомления три раза подряд, браузер активирует тихие уведомления.
Функция распространяется в версии Edge 88. Microsoft уже увидела положительные результаты в каналах браузера Canary, Dev, Beta.
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