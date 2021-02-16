Windows XP лишилась поддержки приложения Notepad++
Windows XP в своё время была самой востребованной среди продуктов Microsoft. Она не обновляется с апреля 2014 года, но даже сейчас множество компьютеров продолжают работать на ней.
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Согласно статистике, доля компьютеров на Windows XP по всему миру превышает 1%. Их владельцев не пугают связанные с работой на старой неподдерживаемой системе риски безопасности.
Есть и другие причины пересесть на более современные версии Windows. Всё больше программ перестают поддерживать Windows XP, так что оставаться на ней становится всё менее комфортно.
На этот раз поддержки лишилось приложение Notepad++. Его разработчики говорят, что последней версией с поддержкой Windows XP будет 7.9.2.
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Microsoft призывает всех пользователи переходить на последнюю версию Windows 10. Поддержка Windows XP длилась на протяжении 12 лет и теперь она не получает обновлений безопасности. Естественно, лучшим способом для перехода с Windows XP на Windows 10 Microsoft называет покупку нового компьютера. Так компания сама получит прибыль и производящие компьютеры партнёры не останутся внакладе.
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