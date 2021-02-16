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Windows XP в своё время была самой востребованной среди продуктов Microsoft. Она не обновляется с апреля 2014 года, но даже сейчас множество компьютеров продолжают работать на ней.

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Согласно статистике, доля компьютеров на Windows XP по всему миру превышает 1%. Их владельцев не пугают связанные с работой на старой неподдерживаемой системе риски безопасности.

Есть и другие причины пересесть на более современные версии Windows. Всё больше программ перестают поддерживать Windows XP, так что оставаться на ней становится всё менее комфортно.

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На этот раз поддержки лишилось приложение Notepad++. Его разработчики говорят, что последней версией с поддержкой Windows XP будет 7.9.2.

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Microsoft призывает всех пользователи переходить на последнюю версию Windows 10. Поддержка Windows XP длилась на протяжении 12 лет и теперь она не получает обновлений безопасности. Естественно, лучшим способом для перехода с Windows XP на Windows 10 Microsoft называет покупку нового компьютера. Так компания сама получит прибыль и производящие компьютеры партнёры не останутся внакладе.